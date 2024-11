Grande Fratello, Beatrice Luzzi anticipa la decisione dei vertici Mediaset dopo il flop

“Il 30 novembre ha un’aura negativa: salta anche la puntata del GF. Me lo hanno appena comunicato“. Beatrice Luzzi ha anticipato su X la decisione dei vertici Mediaset di annullare la puntata del sabato del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi su X: ‘Il 30 novembre ha un’aura negativa, salta la puntata del GF’

Il disastroso dato registrato. 1.800.000 per uno share del 14%,7, nella puntata di sabato 23 novembre hanno spinto i vertici del Biscione ad applicare la tagliola come già fatto con La Talpa che è stata chiusa in anticipo accorpando tre puntate. Niente scontro con Ballando con le stelle che, dopo i duelli avvincenti con Tu si que vales, ha vinto a mani basse la sfida degli ascolti dell’ultimo sabato.

Al momento la guida tv di Mediaset non è stata ancora aggiornata ma il post dell’opinionista ha anticipato tutto e tutti. Una decisione neanche troppo sorprendente visto che Canale 5 nelle ultime settimane ha spesso modificato i palinsesti in base ai dati di ascolto.

… il 30 novembre ha un'aura negativa… salta anche la puntata del GF. Me lo hanno appena comunicato 😭 — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) November 26, 2024

Grande Fratello, ascolti bassi al sabato: Mediaset rivede la programmazione

Pochi giorni fa ha deciso di riportare Endless Love al pomeriggio dopo i dati non entusiasmanti di Segreti di Famiglia. Quasi certamente le nuove date del Grande Fratello saranno ufficializzate da Alfonso Signorini nel corso della puntata del 26 novembre. Non è da escludere che, oltre all’appuntamento del 2 dicembre, il reality possa tornare eccezionalmente in onda sabato 7 dicembre quando Ballando prenderà una settimana di pausa per dar spazio alla Prima della Scala di Milano.