Teo Mammucari, l’appello a Fagnani: ‘Non l’ho detto’, lei: ‘Non volevo metterlo all’angolo’

A distanza di giorni, fa ancora discutere l’ospitata di Teo Mammucari a Belve, interrotta dall’ospite, in evidente difficoltà, dopo appena una manciata di minuti di botta e risposta con Francesca Fagnani. Il blocco si conclude con lo showman che uscendo dallo studio esclama ripetutamente la parola ‘Vaffanc…’. Chiunque, osservando le immagini Rai, potrebbe pensare che l’insulto fosse stato rivolto proprio alla ‘padrona di casa’.

Teo Mammucari a Striscia la notizia: ‘Il vaffa non era rivolto a Francesca Fagnani’

Sommerso dalle critiche del pubblico e di alcuni colleghi, Mammucari ha deciso di fornire a Striscia la notizia, in onda su Canale 5 alle 20:35, la sua versione. “Quando sono uscito e lei ha detto, ‘è la prima volta che succede’, io ho risposto ‘È anche l’ultima. Ho fatto tutto il corridoio, sono arrivato davanti ai camerini e solo lì, a mio fratello Sandro che mi diceva, ‘stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito’, ho risposto, ‘ma cosa sono queste cose? Ma vaffanc… “- precisa.

“È normale che Noemi, la Bertè e tutta l’Italia mi abbiano dato dell’ignorante e del cafone, come ha fatto anche il pubblico – aggiunge l’ex Iena – Non sapevano. Perché prendere quel fuorionda e metterlo lì?’, chiede Mammucari, che chiude lanciando un appello a Fagnani: Francesca, puoi dire al pubblico che quel ‘vaffa’ non l’ho mai detto in quello studio?”

L’appello alla conduttrice di Belve: ‘Può dire che non l’ho mai detto in studio’

Dall’altra parte Francesca Fagnani è tornata sull’abbandono di Teo Mammucari a Belve in un’intervista a La Stampa. “Non volevo assolutamente metterlo all’angolo, ho preparato la sua intervista come tutte. Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta. Piuttosto mi ha stupito l’ondata incredibile di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un comportamento inaccettabile. Si vede che certi modi di fare iniziano a non essere più condivisibili, specie per i più giovani” – ha spiegato assicurando che ci sarà nuova stagione del programma in onda su Rai 2. “Ci sarà. E credo ci sarà finché capirò che c’è attesa di una nuova stagione”.