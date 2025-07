Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione contro l’ex: ‘Assoldato un uomo’

Taylor Mega

Dalla popolarità sui social alla cronaca giudiziaria: Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, è indagata dalla Procura di Milano per gravi reati. Secondo l’avviso di conclusione delle indagini firmato dal pm Maurizio Ascione, l’influencer friulana, 31 anni, sarebbe coinvolta in un caso di estorsione e diffamazione ai danni del suo ex compagno, un imprenditore 38enne residente a Londra.

L’accusa di estorsione: il caso degli orecchini da 50mila euro

L’indagine ruota attorno alla presunta sottrazione di un paio di orecchini del valore di oltre 50mila euro, che l’uomo avrebbe chiesto indietro dopo la fine della relazione. Secondo l’accusa, la Todesco avrebbe cercato di impedirgli di reclamare i gioielli assoldando un uomo che si sarebbe presentato dall’ex spacciandosi per un affiliato a una famiglia mafiosa calabrese. L’intento, per la Procura, era chiaro: spaventare l’ex partner e costringerlo a rinunciare definitivamente alla restituzione dei preziosi.

La diffamazione via Instagram

A complicare ulteriormente la posizione dell’influencer ci sarebbero anche alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. In quei contenuti, visionati dagli inquirenti, Mega avrebbe diffamato l’ex compagno con affermazioni lesive della sua reputazione. Il pubblico ministero ha dunque contestato formalmente anche questo capo d’accusa, sulla base della visibilità e della potenza virale dei suoi contenuti social.

La reazione di Taylor Mega

Nonostante la gravità delle accuse, Taylor Mega sembra non aver perso il suo tono spavaldo. Nelle ore successive alla diffusione della notizia, ha pubblicato una storia su Instagram in cui si mostra danzante, accompagnata dalla scritta: “Quando sta per scoppiarti una bomba addosso, ma la playlist droppa quest’altra bomba”. Un atteggiamento che ha suscitato ulteriori critiche da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

Chi è Taylor Mega

Taylor Mega, nome d’arte di Elisia Todesco, è diventata famosa prima per la sua attività da modella e influencer, poi per le partecipazioni televisive come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Vanta 2,8 milioni di follower su Instagram ed è fondatrice della community fitness “Megafitness”. Negli anni ha fatto parlare di sé anche per un presunto flirt con Fedez e per alcuni furti subiti nella sua abitazione.

Le prossime tappe giudiziarie

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è il preludio alla richiesta di rinvio a giudizio. Se il giudice accoglierà la richiesta del pm, Taylor Mega dovrà affrontare un processo per estorsione aggravata e diffamazione. Due accuse molto serie, che potrebbero segnare una svolta decisiva nella sua carriera e nella sua vita pubblica.