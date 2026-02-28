Taylor Mega choc a Verissimo: ‘Non posso avere figli, ho congelato un solo ovocita’

Taylor Mega

Taylor Mega a Verissimo

Il volto sicuro, il racconto senza filtri, la fragilità che irrompe in studio. A Verissimo, Taylor Mega ha messo da parte l’immagine patinata per parlare di un tema intimo e complesso: il desiderio di maternità e i problemi di fertilità che hanno segnato i suoi ultimi anni.

La parola chiave che oggi rimbalza sui motori di ricerca è chiara: Taylor Mega maternità fertilità. E dietro questa espressione c’è una storia fatta di diagnosi brusche, terapie complicate e un percorso di congelamento degli ovociti più difficile del previsto.

Taylor Mega vuole diventare madre? Il racconto a Verissimo

“Non credevo di volere dei figli”. Così inizia il suo racconto. Per anni l’idea della maternità non era stata una priorità. Poi, a 29 anni, l’incontro con un uomo di cui si innamora cambia prospettiva e orizzonte. Con lui inizia a immaginare un futuro diverso. E soprattutto, inizia a provarci.

Durante un controllo ginecologico, però, arriva la frase che gela ogni entusiasmo: “Con questo utero è impossibile che tu abbia una gravidanza”. Parole che, racconta, l’hanno colpita come uno schiaffo.

Da lì partono ulteriori accertamenti. Il quadro clinico che emerge è ancora più delicato: riserva ovarica molto bassa e rischio concreto di menopausa precoce. Una diagnosi che, a 32 anni, pesa come un macigno.

Cosa significa avere una riserva ovarica bassa a 32 anni?

Il tema della riserva ovarica è oggi centrale nel dibattito sulla fertilità femminile. Indica la quantità e qualità degli ovociti ancora disponibili nelle ovaie. Una riduzione significativa, soprattutto in giovane età, può rendere più complesso il concepimento naturale e anticipare la menopausa.

Nel caso di Taylor Mega, la scoperta ha aperto una fase di forte destabilizzazione personale. Nel frattempo la relazione con il compagno finisce. E lei stessa ammette di aver vissuto una “ricerca spasmodica” di qualcuno con cui costruire una famiglia.

Quando si fidanza di nuovo, decide di intraprendere una terapia per favorire la fertilità. Ma il percorso non va come sperato: la cura le provoca problemi ormonali importanti, tanto da rendere necessaria un’ulteriore terapia per ristabilire l’equilibrio.

Un effetto domino che rende evidente quanto i percorsi di procreazione assistita e stimolazione ovarica siano complessi, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Congelamento degli ovociti: perché Taylor Mega ne ha ottenuto solo uno?

Oggi l’influencer è single, ma non ha abbandonato il sogno di diventare madre. Ha scelto di intraprendere il percorso di crioconservazione degli ovociti, una pratica sempre più diffusa tra donne che desiderano preservare la propria fertilità.

Il dato che colpisce è però un altro: “Una donna della mia età potrebbe raccoglierne una decina. Io ne ho raccolto solo uno”.

Un numero che racconta più di mille parole. La stimolazione ovarica, infatti, punta generalmente a ottenere più ovociti maturi in un unico ciclo. Ottenerne uno solo evidenzia quanto la sua riserva sia effettivamente ridotta.

Il percorso, ha spiegato, è stato impegnativo sia fisicamente che emotivamente. Non solo in termini medici, ma anche sul piano identitario: confrontarsi con il proprio limite biologico a poco più di trent’anni è uno shock che ribalta certezze e priorità.

Diventare madre da sola: scelta possibile o salto nel vuoto?

Alla domanda se diventerebbe madre anche senza un partner, Taylor Mega non si è sottratta: “Sì, sarei disposta, però è molto più difficile. Non dare un padre a tuo figlio è una scelta e ci vuole coraggio”.

Una frase che apre un tema culturale oltre che personale. La maternità single, oggi, è una realtà in crescita, ma resta una decisione che implica responsabilità economiche, emotive e sociali enormi.

Il suo racconto, al di là del personaggio pubblico, intercetta una generazione di donne che si confronta con il tempo biologico, le carriere, le relazioni instabili e le nuove possibilità offerte dalla medicina riproduttiva.

E forse è proprio questo il punto più potente della sua testimonianza: dietro l’influencer c’è una donna che si scopre vulnerabile, che lotta con diagnosi mediche e scelte esistenziali, che non rinuncia al sogno di un figlio nonostante le difficoltà.

La maternità, per lei, non è più un’ipotesi astratta. È un desiderio concreto, fragile e ostinato.