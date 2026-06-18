Temptation Island 2026, clamorosa decisione Mediaset: cambiano le puntate prima ancora del debutto

Filippo Bisciglia

Le registrazioni del reality di Filippo Bisciglia sono già terminate

Manca ormai pochissimo al debutto della nuova edizione di Temptation Island 2026, in programma su Canale 5 da mercoledì 24 giugno, ma il reality dei sentimenti fa già parlare di sé. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, le registrazioni sarebbero già terminate e Mediaset avrebbe deciso di modificare la programmazione ancora prima della messa in onda della prima puntata.

A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, secondo cui il percorso delle sette coppie nel villaggio si sarebbe già concluso.

Mediaset allunga Temptation Island: da sei a otto puntate

La novità più importante riguarda proprio la durata del programma.

Sempre secondo quanto riportato da Dagospia, gli appuntamenti in prima serata non saranno più sei, come inizialmente previsto, ma otto puntate, replicando così la formula vincente della scorsa edizione.

Una scelta che confermerebbe la fiducia di Mediaset nel format prodotto da Fascino, la società di Maria De Filippi, da anni protagonista degli ascolti estivi di Canale 5.

Registrazioni concluse e falò anticipati

La conclusione delle registrazioni lascia intendere che tutte le coppie abbiano già terminato il proprio “viaggio nei sentimenti”.

Secondo le indiscrezioni rilanciate anche dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, l’edizione sarebbe stata particolarmente movimentata fin dai primi giorni.

Le voci parlano infatti di quattro richieste di falò di confronto anticipato arrivate quasi subito, circostanza che avrebbe costretto gli autori a rivedere rapidamente il percorso di diverse coppie.

Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni non confermate dalla produzione.

Le coppie che, secondo i rumors, avrebbero lasciato il villaggio

Stando alle anticipazioni circolate nelle ultime ore, le prime coppie ad aver richiesto il confronto anticipato sarebbero:

Gabriele e Sara;

Danilo e Francesca;

Giovanni e Sabrina;

Diamante e Bernadette.

Successivamente anche le restanti coppie avrebbero concluso il loro percorso nel villaggio prima dei canonici 21 giorni previsti dal format.

Le sette coppie di Temptation Island 2026

Queste le coppie protagoniste della nuova edizione:

Gabriele e Sara (insieme da 6 anni);

Danilo e Francesca (4 anni);

Giovanni e Sabrina (6 anni);

Cristian e Soraya (1 anno e 8 mesi);

Diamante e Bernadette (16 anni);

Andrea e Iris (3 anni);

Rosario e Alessandra (2 anni e 8 mesi).

Per conoscere cosa sia realmente accaduto durante il percorso bisognerà però attendere la messa in onda del programma. Se le indiscrezioni saranno confermate, il pubblico assisterà a un’edizione ricca di colpi di scena fin dalle prime puntate, con numerosi falò anticipati e un calendario che, grazie all’allungamento deciso da Mediaset, accompagnerà gli spettatori per otto prime serate. Resta inoltre probabile, come nelle passate edizioni, uno speciale finale dedicato al classico appuntamento “un mese dopo”, anche se al momento la rete non ha ancora ufficializzato questo ulteriore appuntamento.