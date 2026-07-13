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Chi l’ha visto?, spunta il nome della possibile erede di Federica Sciarelli: la Rai accelera sulla scelta

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 13 Lug, 2026 - ore: 19:30 #Chi l'ha visto, #Laura Chimenti, #Veronica Briganti
Laura Chimenti e Veronica BrigantiLaura Chimenti e Veronica Briganti

La corsa per il dopo Sciarelli entra nella fase decisiva

La partita per individuare la nuova padrona di casa di Chi l’ha visto? sarebbe ormai arrivata alle battute finali. Dopo il saluto di Federica Sciarelli, che al termine dell’ultima puntata della stagione ha confermato il suo addio allo storico programma di Rai 3, negli uffici di Viale Mazzini è iniziata una lunga fase di valutazioni per individuare la professionista chiamata a raccogliere un’eredità tra le più pesanti della televisione italiana.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Rai vorrebbe chiudere il dossier entro la fine di luglio, così da consentire alla futura conduttrice di preparare con largo anticipo la nuova stagione del programma.

Laura Chimenti sarebbe ora la candidata favorita

Nelle ultime settimane sono circolati numerosi nomi, ma nelle ultime ore uno avrebbe preso decisamente quota.

Secondo quanto riportato da Hit di Affari Italiani, la giornalista del Tg1 Laura Chimenti sarebbe diventata la principale candidata per la conduzione di “Chi l’ha visto?”.

Il suo profilo, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbe convinto i vertici Rai per il rigore professionale maturato negli anni al telegiornale della rete ammiraglia e per uno stile ritenuto particolarmente empatico, qualità considerata fondamentale per un programma che da sempre affronta casi di persone scomparse, cronaca e inchieste.

Nei giorni scorsi era stato preso in considerazione anche il nome della collega Giorgia Cardinaletti, ma l’orientamento dell’azienda sarebbe poi cambiato.

Una successione tutt’altro che semplice

Sostituire Federica Sciarelli rappresenta una delle decisioni più delicate della prossima stagione televisiva.

Per oltre ventidue anni la giornalista è stata il volto simbolo della trasmissione, riuscendo a costruire un rapporto di grande fiducia con il pubblico grazie a uno stile sobrio, diretto e sempre rispettoso delle vicende raccontate.

Secondo diverse indiscrezioni, la Rai avrebbe anche tentato di convincerla a proseguire ancora alla guida del programma, senza però riuscire a farle cambiare idea.

In futuro Sciarelli dovrebbe comunque restare nel servizio pubblico con progetti televisivi meno impegnativi rispetto alla diretta settimanale di “Chi l’ha visto?”.

I tanti nomi valutati dalla Rai

Il toto-successione ha coinvolto numerosi volti del servizio pubblico.

Tra quelli emersi nelle ultime settimane figurano Manuela Moreno, Francesca Fialdini, Francesca Fagnani, Paola Perego, Pino Rinaldi e anche Stefano Coletta.

Proprio l’ex direttore di Rai 1 ha confermato di aver ricevuto una proposta, spiegando però di aver scelto di fare un passo indietro.

«Quel programma l’ho nel cuore, l’ho scritto come autore. Avrei desiderato farlo, ma penso che ciascuno debba continuare a fare il proprio mestiere. La Rai saprà trovare una soluzione migliore», aveva dichiarato.

La proposta di Federica Sciarelli e il no di Chiara Cazzaniga

Anche la stessa Federica Sciarelli avrebbe indicato ai vertici Rai due possibili eredi interne alla redazione: le storiche inviate Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga.

Quest’ultima, però, ha escluso pubblicamente questa possibilità.

«Io sono un’inviata. Sto bene in mezzo alla strada a cercare di capire e raccontare. La conduzione è un mestiere che non mi appartiene e non ne sarei all’altezza. Senza dimenticare che Federica Sciarelli è unica, insostituibile e la vera anima del programma è lei», ha scritto sui social.

La decisione attesa entro fine luglio

Per il momento dalla Rai non è arrivata alcuna conferma ufficiale e il nome della futura conduttrice resta ancora avvolto dal riserbo.

L’obiettivo, però, sarebbe quello di chiudere la scelta entro la fine del mese, evitando decisioni affrettate ma consentendo alla nuova squadra di programmare con serenità la prossima edizione di uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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