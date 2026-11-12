Rebecca Gabrielli, la maestra di Ballando con le Stelle piange la scomparsa della sorella: «Ogni passo sarà dedicato a te»

Rebecca Gabrielli

La ballerina professionista dello show di Milly Carlucci ha perso la sorella Valentina, il commovente ricordo sui social

Un dolore profondo, raccontato attraverso parole che lasciano trasparire tutto il peso di una perdita impossibile da accettare. Rebecca Gabrielli, ballerina professionista di Ballando con le Stelle, è stata colpita dalla morte della sorella Valentina, scomparsa sabato 7 novembre. La danzatrice ha scelto i social per condividere un messaggio intimo e struggente, ripercorrendo il legame speciale che le univa e la forza con cui la sorella aveva affrontato una vita complicata fin dalla nascita.

Un addio che arriva a pochi giorni dalla conclusione del percorso televisivo accanto a Eugenio Finardi, con il quale aveva partecipato all’edizione 2026 dello show di Rai 1. Nel suo messaggio Rebecca ha voluto soprattutto ricordare la persona che Valentina era stata per lei: una presenza costante, una sostenitrice instancabile e un punto di riferimento anche nella carriera artistica.

La malformazione congenita e la battaglia affrontata dalla sorella

Valentina conviveva dalla nascita con una malformazione congenita, una condizione che nel corso degli anni aveva comportato diverse complicazioni. Una vita caratterizzata da difficoltà e prove, affrontate con una determinazione che la ballerina ha voluto sottolineare nella sua lettera.

«Sei nata lottando e hai combattuto con una forza che non ho mai visto in nessun altro al mondo», ha scritto Rebecca, ricordando come la sorella abbia continuato a resistere fino all’ultimo.

La notizia della scomparsa è stata resa pubblica attraverso il lungo messaggio affidato ai social. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla patologia né sulle circostanze cliniche della morte.

La lettera di Rebecca Gabrielli: «Eri la mia prima fan»

Nelle parole della maestra di ballo emerge soprattutto il rapporto speciale che la legava a Valentina. Non soltanto una sorella, ma anche la prima persona pronta a sostenerla nelle sue scelte e nei suoi traguardi professionali.

«Eri la mia sostenitrice più grande in tutto quello che facevo», ha ricordato. Poi una promessa che accompagnerà il suo futuro artistico: «Ogni ballo, ogni singolo passo che farò, sarà dedicato a te, alla tua luce, alla tua anima che balla insieme a me».

La danza, dunque, diventerà anche un modo per mantenere vivo quel legame. Ogni esibizione porterà con sé il ricordo di Valentina, che Rebecca Gabrielli continuerà a sentire vicina anche nei momenti più importanti della propria carriera.

Nella lettera c’è spazio anche per un pensiero rivolto agli altri familiari. La ballerina ha promesso di prendersi cura di Pippi, assicurando alla sorella che non sarà lasciato solo: «Ci pensiamo noi. Non sarà mai solo, te lo prometto». Un passaggio che restituisce la dimensione familiare del dolore e il desiderio di rimanere uniti nonostante l’assenza.

«Mi sento persa»: il dolore e la promessa di un legame eterno

La parte più toccante del messaggio è quella in cui Rebecca racconta il vuoto lasciato dalla perdita. La ballerina non nasconde lo smarrimento e il rimpianto per tutte le parole d’amore che avrebbe voluto dire ancora alla sorella.

«Ora mi sento persa, mi sento a metà, e la voragine che lasci è immensa», ha scritto, confessando anche il dispiacere di non essere sempre riuscita a dimostrarle quanto fosse importante nella sua vita.

Il messaggio si chiude con una promessa che va oltre la separazione: «Nessuno potrà mai separarci. Né la distanza, né il tempo, nessuno. Il nostro legame è eterno». E ancora: «Tu sarai sempre al mio fianco, sarai il mio angelo custode, la luce che continuerà a guidarmi quando la strada si farà buia».

Parole che accompagnano un addio doloroso, ma anche la volontà di continuare a portare Valentina con sé in ogni momento della propria vita.

Da Eugenio Finardi a Ballando con le Stelle: il percorso televisivo

Originaria di Carrara, Rebecca Gabrielli ha costruito la propria carriera professionale nel mondo della danza, fino a entrare nel gruppo dei maestri di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Nell’edizione 2026 ha affiancato il cantautore Eugenio Finardi, con il quale ha condiviso un’esperienza che la stessa ballerina aveva descritto come un «viaggio d’anima e di musica». Il loro percorso si è concluso il 31 ottobre, quando la coppia è stata eliminata al ballottaggio contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

In precedenza Gabrielli aveva preso parte anche ad altri programmi televisivi, tra cui Il Cantante Mascherato e UnoMattina. Ora, lontano dalle coreografie e dalla competizione televisiva, la professionista sta affrontando un momento particolarmente difficile sul piano personale.

La promessa fatta alla sorella accompagnerà anche il suo ritorno in pista: ogni ballo sarà una dedica a Valentina, la persona che ha sempre creduto in lei e che continuerà a sentirle accanto.