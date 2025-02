Sanremo 2025: scoppia il bagno sporco gate all’Ariston tra segnalazioni e ipotesi

A Sanremo 2025 esplode il bagno gate

La segnalazione anonima che ha fatto discutere

Un presunto episodio accaduto dietro le quinte del Teatro Ariston di Sanremo ha scatenato polemiche e risate sui social. Secondo una segnalazione anonima ricevuta da Deianira Marzano, un cantante avrebbe lasciato il bagno del proprio camerino in condizioni disastrose. La testimonianza, firmata da una presunta addetta alle pulizie, ha descritto una situazione estrema, raccontando di pareti e pavimenti sporchi a causa di un improvviso attacco intestinale dell’artista.

Il racconto dell’addetta alle pulizie

La donna delle pulizie, che ha preferito rimanere anonima, ha scritto un messaggio a Deianira Marzano e Amedeo Venza, chiedendo di dar voce a chi lavora dietro le quinte del Festival di Sanremo 2025:

“Lavoro nell’impresa di pulizie del teatro, siamo in tanti! Ti giuro, ne abbiamo viste tante, ma ieri sera si è toccato un nuovo livello. Evidentemente, in preda all’ansia da prestazione, ha avuto un attacco improvviso prima di salire sul palco. Corse in bagno e poi, il bagno era da piangere. Puzza a non finire. Pareti, pavimento… Ora, capiamo l’agitazione, ma il rispetto? Questi fanno tanto i VIP e poi lasciano i bagni in condizioni che non vi dico, mentre chi lavora dietro le quinte deve sistemare tutto senza nemmeno un grazie.”

Inoltre, la testimone ha lamentato la mancanza di riconoscenza nei confronti del personale addetto alla pulizia, che spesso riceve mance irrisorie nonostante le condizioni di lavoro difficili.

Il toto-nomi: chi è il cantante misterioso?

In una seconda comunicazione, Deianira Marzano ha specificato che il protagonista della vicenda sarebbe un uomo. Tuttavia, tra i cantanti in gara e gli ospiti presenti al Festival, il numero di potenziali sospettati è elevato, rendendo impossibile identificare con certezza l’autore dello “scandalo del bagno”.

Tra verità e leggenda: una fake news divertente?

Sebbene non vi siano prove concrete, la notizia ha rapidamente guadagnato popolarità sui social, con molti utenti che l’hanno ribattezzata ironicamente “cacca gate 2025”, in riferimento ad altre bizzarre polemiche nate durante il Festival. Questo episodio si aggiunge ad altri gossip che hanno animato Sanremo, come il presunto flirt tra due cantanti avvenuto proprio all’interno dei camerini del teatro.

Un nuovo tormentone sanremese

Dopo il bicchiere gate del 2023, Sanremo 2025 regala al pubblico un nuovo caso destinato a far parlare. Tra ironia e incredulità, il mistero del bagno sporco del Teatro Ariston è diventato un argomento di discussione, dimostrando ancora una volta come il Festival non sia solo musica, ma anche un terreno fertile per il gossip e le curiosità dietro le quinte.

La segnalazione ricevuta da Deianira Marzano