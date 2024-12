Uomini e Donne, Alessio dopo l’addio al trono: ‘Mi ha chiesto di incontrarla’, l’appello a Mario

Ha lasciato il trono di Uomini e Donne per una segnalazione. Alessio Pecorelli ha rotto il silenzio dopo la messa in onda della puntata del 2 dicembre durante la quale è finita la sua avventura nel dating show dopo che le sue corteggiatrice hanno deciso di abbandonare il programma.

Uomini e Donne, Alessio Pecorelli sulla segnalazione: ‘Non l’ho neanche abbracciata, faccio mea culpa’

Il 31enne di Santa Marinella ha rilasciato un’intervista al blogger Lorenzo Pugnaloni durante Casa Lollo. “Ci sono state queste segnalazioni da parte di questa persona durante una festa. Ero con una mia amica e lei era con la macchina sua. Dopo sono andato a mangiare un panino con gli amici. Poi posso mettermi a dare un bacio davanti a tutti? Non l’ho neanche abbracciata. Non ero in discoteca. Faccio mea culpa comunque perché non sarei dovuto andare in questo locale” – ha spiegato Alessio Pecorelli sottolineando che viene da un anno e mezzo molto difficile. “Non sono riuscito a fare neanche una vacanza. Andare a fare una bevuta con i compagni era l’unico modo per svagarmi”.

L’ex tronista ha rivelato che una volta lasciato Uomini e Donne è stato contattato da alcune ex corteggiatrici. “Qualcuna ha cambiato idea e mi ha chiesto di vederla fuori dal programma. Non faccio nomi… Cosa ho risposto? Se mi avessero proposto di uscire insieme dalla trasmissione sarebbe stato un altro discorso. Mi hanno lasciato da solo, facendomi fare una figuraccia davanti a tante persone… Metto un muro davanti a queste persone” – ha precisato (Pugnaloni ha riferito che il romano è stato contattato da Serena Ferrari). Alessio ha aggiunto che con due corteggiatrici il discorso era molto avanti. “Con Jenny fin dall’inizio avevo creato qualcosa ma è stato sempre un rincorrersi”.

‘Alcune corteggiatrici mi hanno chiamato per vedermi, Mario ha fatto un bel gesto ma gli chiedo la cortesia di rientrare’

Il 31enne si è soffermato sulla decisione di Mario Cusitore di uscire dal programma con lui. “Mi ha detto non ti ho protetto. Rispetto quello che ha fatto per me ma gli chiedo la cortesia di rientrare. Grazie per il bel gesto perché pochi lo farebbero. Se ti chiamano rientra a Uomini e Donne. Ha fatto un bellissimo gesto nei miei confronti. Io mi sono preso le mie responsabilità. Sono un imprenditore, non sono un ragazzino”.