Uomini e Donne anticipazioni, il tronista Alessio e un big dell’over vanno via: il caos dopo la segnalazione

Due uscite di scena clamorose a Uomini e Donne dopo una segnalazione nel corso della registrazione del 19 novembre. Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni tronista Alessio Pecorelli ha lasciato il dating show dopo quanto nel corso delle riprese del giorno prima. Il 31enne di Santa Marinella è stato avvistato in diversi locali con una ragazza. Non solo avrebbe preso parte a diverse serate con Mario Cusitore che ha deciso di abbandonare il programma con lui.

Alessio Pecorelli resta senza corteggiatrici dopo che è stato visto in un locale con una ragazza

Le corteggiatrici di Alessio Pecorelli hanno chiesto chiarimenti sulla situazione e dopo essere uscite dallo studio si sono ritrovate con il tronista per i chiarimenti del caso. Lui ha spiegato che si trattava solo di un’amica ma le ragazze gli chiedono un resoconto più dettagliato della serata con il romano che ha spiegato che era nel locale con i suoi amici quando in realtà aveva riferito di essere stato fuori con i genitori. A questo punto Jenny ha deciso di andare via e altre 4 corteggiatrici si sono eliminate e una di queste riferisce che il tronista fa serate con Mario Cusitore.

Alessio Pecorelli

Il tronista accusato di fare serate con Mario Cusitore, va via anche il cavaliere del trono over

Alessio ha ribattuto che hanno amicizie in comune ma la spiegazione non ha convinto Gianni Sperti che l’ha duramente attaccato. Essendo rimasto senza pretendenti Pecorelli viene invitato a lasciare il programma. Alessio chiude così la sua avventura a Uomini e Donne e lo stesso fa Mario Cusitore che afferma di non essere interessato a nessuna delle dame scese per lui e che preferisce andare via