Uomini e Donne, Gianmarco dopo l’esterna: ‘É il mio prototipo’, Maria tira in ballo Martina

Gianmarco Steri

La nuova registrazione di Uomini e Donne del 3 febbraio ha riservato sorprese per il percorso di Gianmarco Steri e Francesca Sorrentino.

Uomini e donne registrazione 3 febbraio: la donna ideale di Gianmarco Steri e l’ironia di Maria De Filippi

Come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni il parrucchiere romano ha avuto due esterne significative. Con Liane, il ragazzo ha vissuto un momento spensierato, tra disegni e battute. Tuttavia, è stata l’uscita con Caterina a far discutere: la corteggiatrice, napoletana residente a Milano, si è mostrata inizialmente imbarazzata, ma il feeling con Gianmarco è cresciuto, portando a un momento di intimità con abbracci e complicità. Il tronista ha ammesso che Caterina rispecchia il suo ideale estetico – mora e occhi scuri – scatenando l’ironia di Maria De Filippi. “Il contrario di Martina” (che aveva corteggiato fino a poche settimane fa).

I dubbi di Francesca Sorrentino su Gianmarco Meo

Diversa la situazione per Francesca Sorrentino, che non ha fatto esterne ma ha ricevuto un fiore da Gianmarco Meo. Il gesto non ha dissipato i suoi dubbi: la tronista sospetta che il corteggiatore faccia parte di un’agenzia, scatenando un confronto in studio. Dall’altra parte Tina Cipollari ha ribadito i suoi dubbi per Gianluca Costantino. Maria De Filippi ha fatto notare all’opinionista che dovrebbe nutrire gli stessi dubbi anche per Gianmarco in considerazione delle perplessità di Francesca.