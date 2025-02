Fedez a Sanremo 2025: testo di Battito e significato, spunta un’ipotesi clamorosa

Fedez sarà in gara a Sanremo 2025 con Battito

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2025, e tra gli artisti più attesi sul palco dell’Ariston c’è sicuramente Fedez. Il rapper milanese torna in gara con un brano che promette di lasciare il segno, sia per il suo contenuto che per il dibattito che potrebbe scatenare.

Il brano di Fedez: testo e significato

Il brano presentato da Fedez a Sanremo 2025 si intitola Battito. Il testo, pubblicato in queste ore sul numero di Tv Sorrisi e Canzoni dedicato al Festival, racconta un viaggio personale tra fragilità e resistenza, con strofe che parlano di momenti di difficoltà e della volontà di superarli.

Testo di “Battito”

Ti porterei in terapia

Solo per farti capire il male che fai

Spero che sia un’amnesia

Spengo la luce e mi vieni a trovare

Fluoxetina, poca saliva

Quando mi trovo a parlare di te

Sei la carne viva

La mente è schiva

Vaga nel buio più buio che c’è

Sento un pugno nello stomaco

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Stringimi, avvolgimi

Poi lasciami respirare

Seratonina cercasi

Illudimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti, schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Respiri corti

E aumenta pure il battito

Sembra di galleggiare

Sopra a un mare statico, statico

Stringimi, avvolgimi

Poi lasciami respirare

Seratonina cercasi

Il rumor di Parpiglia sul possibile ritiro in corsa di Fedez

Oltre alla curiosità per la sua canzone, nelle ultime ore si è diffuso un rumor che riguarda la possibilità di un ritiro di Fedez dal Festival. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia durante il suo programma “100% Parpiglia” in onda su Studio 100. Parpiglia ha parlato prima del caso di Emis Killa, escluso dalla competizione, per poi sganciare la bomba su Fedez:

“Ho una notizia che mi hanno riportato. Io so che ci potrebbe essere un ritiro in corsa da parte di Fedez. Se dovesse succedere, noi lo sapevamo prima. Fedez potrebbe ritirarsi dal Festival di Sanremo? Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire. Però alcune sono facili e intuibili. Mettete il caso dovesse essere accolto da fischi o i giornalisti non si concentrassero sulla musica, ma su ciò che è stato dato in pasto ai giornalisti in questo periodo. Ecco, credo che a quel punto non è da escludere l’ipotesi che lui possa davvero ritirarsi dal Festival di Sanremo”.

Alcuni giorni fa il giornalista Domenica Marocchi aveva smentito un’altra indiscrezione di Rossella Erra secondo la quale sarebbe salito sul palco dell’Ariston solo per la prima serata. “Ha fatto le prove sia per l’inedito che per la cover che presenterà con Marco Masini”.

Queste voci hanno immediatamente acceso il dibattito sui social e tra gli appassionati del Festival. Il rapper ha spesso dimostrato di saper gestire la pressione mediatica. Di sicuro i riflettori saranno puntati tutti su di lui e non solo per questioni legate all’esibizione canora.