Uomini e Donne, Ciro Solimeno nel mirino del web per un vecchio commento su Giulia De Lellis

Il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne si è ufficialmente concluso con la scelta del 22enne Ciro Solimeno. L’atteso momento, registrato lunedì 13 gennaio, verrà trasmesso nei prossimi giorni, ma i fan del programma condotto da Maria De Filippi già commentano sui social le vicende legate alla neo-coppia.

Tra Martina e Ciro, almeno secondo quanto traspare dai primi indizi online, le cose sembrano procedere a gonfie vele. Tuttavia, alcune curiosità emerse sul passato del giovane campano hanno scatenato dibattiti accesi. Originario di Pompei, Ciro Solimeno si era fatto notare prima ancora di approdare nel famoso people show: pare che su Instagram avesse cercato di attirare l’attenzione di Giulia De Lellis, ex protagonista del programma e influencer molto seguita.

Secondo quanto segnalato su Instagram da un utente della pagina Very Inutil People, Ciro aveva commentato diversi post di Giulia, tentando di avviare una conversazione. Tra i messaggi inviati, si leggono frasi come “Rispondimi nei DM” e un’allusione scherzosa a una foto in un carosello pubblicitario: “Alla terza foto mi aspetti”. Tuttavia, la De Lellis non avrebbe mai risposto, forse già impegnata con Tony Effe, nonostante la relazione non fosse ancora ufficiale.

Il commento di Ciro Solimeno alla foto di Giulia De Lellis

I fan di Uomini e Donne si dividono

Questo retroscena non è passato inosservato tra i fan di Uomini e Donne, dividendo il pubblico. Alcuni criticano pesantemente il comportamento di Ciro con alcune sostenitrici di Gianmarco, il corteggiatore scartato da Martina, che lo ritengono meno maturo del parrucchiere romano. Le critiche si sono così estese anche alla tronista, accusata di aver scelto un ragazzo poco serio e inadatto.

Al momento né Martina né Ciro hanno commentato le polemiche, probabilmente per rispettare l’embargo imposto dalla trasmissione prima della messa in onda della puntata. Resta da vedere se il giovane risponderà alle accuse una volta ufficializzata la loro relazione pubblicamente.

Intanto, la curiosità dei fan resta alta: sarà amore duraturo o un’altra coppia destinata a dividere? Non ci resta che aspettare gli sviluppi.