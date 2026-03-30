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Uomini e Donne: Cristina torna e cambia tutto, Paola lascia con Paolo, caos tra Ciro, Elisa e Martina

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 30 Mar, 2026 - ore: 05:21 #Anticipazioni Uomini e Donne, #Cristina Tenuta
Cristina TenutaCristina Tenuta

Uomini e Donne registrazione 29 marzo: Cristina Tenuta torna e riaccende il trono over

Il vero detonatore della registrazione di Uomini e Donne del 29 marzo è il ritorno di Cristina Tenuta come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni.

Un ingresso che non passa inosservato dopo i rientri nel parterre del trono over di Diego Tavano e Sebastiano Mignosa: la dama rientra con l’obiettivo di rimettersi in gioco e punta subito un cavaliere del parterre.

Lui la accoglie senza esitazioni, segno che il suo ritorno potrebbe avere effetti immediati sulle dinamiche già in corso.

Non un semplice cameo, ma un rientro destinato a creare movimento.

Guido e Federica: la coppia che guarda già oltre

In netto contrasto con le tensioni in studio, Guido Ricci e Federica Clazzer portano una storia stabile.

I due, usciti insieme mesi fa, tornano per raccontare una relazione che procede spedita verso la convivenza.

Casa già vista, acconto versato e un portachiavi simbolico: segnali concreti di un progetto condiviso.

Una parentesi positiva, che però resta isolata nel clima generale.

Paola mette alle strette Paolo: la scelta in diretta

Tra i momenti più forti della registrazione di Uomini e Donne del 29 marzo c’è quello che coinvolge Paola e Paolo.

Lei decide di uscire dal programma, ma lo fa con una posizione chiara:
andrà via comunque, con o senza di lui.

Una pressione diretta che costringe Paolo a scegliere.

Dopo qualche esitazione, lui accetta di seguirla.
Ma la sensazione è che la decisione arrivi più per reazione che per reale convinzione.

Ciro al centro del caos: Elisa contro Martina

Il trono classico, invece, esplode completamente. Protagonista è Ciro Solimeno, diviso tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Tutto nasce da un gesto che diventa simbolico: la torta preparata da Elisa e ignorata dal tronista.

Da lì parte una discussione che non si placa più.

L’esterna che complica tutto

Durante l’uscita con Martina, Ciro appare distante.

Ma il dettaglio che pesa è un altro:
continua a parlare di Elisa, dimostrando che il suo interesse non è affatto chiuso.

Una situazione che crea tensione immediata.

Martina, infastidita, decide di tirarsi indietro dal confronto.

Il confronto finale e l’effetto domino

Elisa prova a chiarire direttamente in studio, sedendosi davanti a Ciro.

Lui spiega di essersi aspettato un suo passo dopo il litigio. Ma ormai è tardi.

Nel giro di pochi minuti accade tutto:

  • Martina lascia lo studio
  • Ciro la segue
  • Elisa abbandona a sua volta

Un effetto domino che chiude la puntata nel caos.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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