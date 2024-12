Uomini e Donne: Fabio scrive una lettera al vetriolo a Gemma e balla con Tina, il ritorno di Mario

La conoscenza tra Gemma Galgani e Fabio Cannone si è definitivamente conclusa. A porre la pietra tombale su un rapporto, ormai compromesso per le segnalazioni delle scorse settimane, il cavaliere che si è congedato dalla torinese con una lettera. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 3 dicembre si è registrato anche un ritorno inaspettato visto come era uscito dagli studi del dating show.

Uomini e Donne, registrazione 3 dicembre: Fabio Cannone ha chiuso con Gemma Galgani con una velenosa lettera

Come riferito da Lorenzo Pugnaloni durante le riprese non si è discusso delle segnalazioni di Fabio Cannone perché quest’ultimo ha indirizzato una missiva a Gemma che è stata letta in puntata da Maria De Filippi. L’italo canadese l’ha definita falsa, bugiarda sottolineando che pensa solo a fare spettacolo. Tina Cipollari ha invitato Fabio a ballare e con lui ha dato vita ad un momento esilarante.

Dopo aver lasciato il trono over per solidarietà nei confronti di Alessio Pecorelli, Mario Cusitore è tornato nel parterre. Non è chiaro se c’entri in qualche modo l’appello dell’ex tronista nell’intervista rilasciata a Casa Lollo nelle scorse ore. Il napoletano è rientrato per approfondire meglio la conoscenza con Prasanna.

Mario Cusitore torna nel parterre del trono over dopo l’addio per solidarietà ad Alessio Pecorelli

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 3 dicembre ha riferito che sta uscendo anche con Valentina. Sabrina Zago è uscita con Diego D. che però ha manifestato l’intenzione di uscire con altre dame. In puntata incassa il no di Valentina. Diego Tavani e Claudia D’Agostino hanno rivelato di aver dormito insieme. La dama gli ha donato degli addobbi natalizi ed hanno fatto l’albero sapendo che per lui il prossimo sarà un Natale complicato.