Grande Fratello, Jessica Morlacchi in lacrime dopo il confessionale: è morto Camillo

É uscita dal confessionale con il volto rigato dalle lacrime. Jessica Morlacchi è stata informata di una triste notizia legata all’amico che amava più di ogni altra cosa. L’amato cagnolino Camillo è morto. Un dolore straziante per la cantante che ha appreso nella casa del Grande Fratello che non lo vedrà più scodinzolare.

Mi dispiace tanto per Jessica… gli animali che vivono con noi ci offrono un legame unico, di amore infinito, indifeso, senza barriere💔

Sono stati alcuni compagni di avventura a riferire che Jessica era distrutta per la morte di Camillo. La notizia è stata confermata anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano. “Purtroppo è venuto a mancare il suo amato cane”. Luca Calvani è stato tra i primi ad avvicinarsi all’artista per sostenerla in questo triste momento. Come più volte aveva riferito il bassotto era parte integrante della sua famiglia.

Un velo di tristezza è sceso sulla casa con le discussioni delle scorse ore, con la cantante nel mirino di alcuni inquilini, che sono state messe da parte. Anche sui social si sono moltiplicati gli appelli ad evitare polemiche in queste ore visto che l’ex Gazosa era finita nel mirino dei fan di Helena Prestes. Jessica Morlacchi ha anche un altro bassotto, Carletto.