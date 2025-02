Uomini e Donne, il trono di Chiara Pompei nella bufera: le accuse del presunto fidanzato

Chiara Pompei nella bufera per le parole di Riccardo Sparacciari

L’accusa di Riccardo Sparacciari

Il percorso di Chiara Pompei a Uomini e Donne potrebbe concludersi prima ancora di iniziare. Riccardo Sparacciari, un giovane che afferma di essere il suo fidanzato, ha raccontato su Instagram di aver avuto una relazione con lei mentre lei si preparava a partecipare al programma.

La presunta relazione segreta

Secondo quanto dichiarato da Riccardo, i due si sarebbero conosciuti ad agosto 2024 in una discoteca e la loro frequentazione sarebbe durata per cinque mesi, fino al 31 gennaio 2025. Tuttavia, quando Chiara è stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne, il loro rapporto avrebbe iniziato a complicarsi. Riccardo ha raccontato che lei gli prometteva di non voler partecipare, ma allo stesso tempo si recava in presenza agli incontri con la redazione.

Le accuse di incoerenza

Riccardo ha proseguito il suo racconto sostenendo che Chiara fosse incoerente e manipolativa, facendo leva sulle emozioni per ottenere ciò che voleva. La discussione tra i due sarebbe degenerata il 24 gennaio, culminando con l’intervento della polizia. Nonostante tutto, Chiara avrebbe rassicurato Riccardo che avrebbe partecipato al programma solo per una questione economica e per il suo futuro, ribadendo di non essere interessata ai corteggiatori.

Il video di presentazione e la partecipazione alle puntate

Il 26 gennaio 2025 è stato girato il video di presentazione di Chiara per il trono di Uomini e Donne. Nei giorni seguenti, ha continuato a mantenere contatti con Riccardo, raccontandogli dei corteggiatori e di come non fosse interessata a nessuno di loro. Gli avrebbe persino chiesto di scendere come corteggiatore con una storia inventata per poter poi uscire insieme dal programma.

Una strategia premeditata?

Chiara avrebbe rassicurato Riccardo dicendogli che tutto ciò che si vedeva in puntata era pilotato dalla redazione e che lei stava semplicemente recitando. Gli avrebbe promesso che, una volta terminata l’esperienza televisiva, sarebbe tornata da lui. Tuttavia, Riccardo non ha accettato questa situazione e ha deciso di rendere pubblica la loro storia.

Le conseguenze per il trono di Chiara Pompei

La nuova tronista ha già registrato quattro puntate del programma (28, 29 gennaio, 3 e 4 febbraio), ma nessuna è ancora andata in onda. Se le accuse di Riccardo venissero confermate, il suo percorso a Uomini e Donne potrebbe interrompersi immediatamente e le registrazioni potrebbero non essere trasmesse.

Il futuro di Chiara nel programma

Ora, resta da capire come reagirà la redazione di Uomini e Donne e se verranno presi provvedimenti contro Chiara Pompei. La sua credibilità è stata messa in discussione e il pubblico attende di scoprire come si evolverà questa vicenda.

La Stories del presunto fidanzato di Chiara Pompei