‘Ho smesso di contare dopo 487 uomini’: il racconto in aula delle richieste choc e la condanna dell’ex direttore di banca

Laëtitia ha raccontato la sua drammatica esperienza

Il processo in Francia e il racconto che ha scosso l’opinione pubblica

Per anni avrebbe trasformato una relazione sentimentale in un sistema di controllo, isolamento e violenze. È questa l’accusa al centro del processo che in Francia ha portato alla condanna di Guillaume Bucci, 51 anni, ex dirigente bancario, accusato dall’ex compagna di averla sottoposta per lungo tempo a abusi fisici e psicologici.

La donna, indicata negli atti come Laetitia R., oggi 42enne, ha raccontato davanti al tribunale di avere vissuto per anni in una condizione che ha definito di dipendenza e controllo psicologico, fino a non riuscire più a distinguere il limite tra consenso e coercizione.

Secondo la ricostruzione emersa nel procedimento, i fatti contestati si sarebbero sviluppati tra il 2015 e il 2022.

“All’inizio sembrava altro”: il racconto della donna in aula

La donna ha spiegato che all’inizio della relazione alcune richieste del compagno erano state presentate come pratiche legate alla sfera sessuale consensuale.

Secondo il suo racconto, però, il quadro sarebbe cambiato progressivamente.

In aula ha sostenuto che ciò che inizialmente interpretava come un gioco condiviso sarebbe diventato con il tempo una situazione caratterizzata da pressioni, paura e perdita di autonomia decisionale.

Laetitia ha riferito di avere vissuto nel timore costante che venissero diffusi contenuti privati se avesse deciso di interrompere il rapporto.

Tra gli elementi affrontati durante il processo ci sarebbero stati anche episodi che la donna ha descritto come umiliazioni, violenze e costrizioni.

L’ex compagno, secondo quanto emerso nel dibattimento, avrebbe invece sostenuto che gli episodi contestati si collocassero all’interno di pratiche consensuali della coppia e di non avere avuto intenzione di provocare sofferenza.

L’accusa più pesante: rapporti imposti con altri uomini

Tra i punti più discussi del processo ci sono state anche le accuse relative a presunte pressioni esercitate affinché la donna avesse rapporti sessuali con altri uomini.

Secondo il racconto della denunciante, il partner avrebbe organizzato nel tempo incontri con conoscenti e persone contattate online.

La donna ha riferito in aula di avere smesso di contarli dopo centinaia di episodi.

Una dichiarazione che ha avuto grande eco mediatica in Francia e che è diventata uno degli elementi simbolici del procedimento.

La sentenza e il tema che va oltre il caso giudiziario

Al termine del processo, il tribunale ha condannato Bucci a 25 anni di reclusione.

Secondo quanto riportato dalle ricostruzioni del procedimento, l’uomo potrà accedere a eventuali misure alternative solo dopo aver scontato una parte significativa della pena.

La vicenda ha riaperto in Francia il dibattito su un tema sempre più discusso: quanto il controllo psicologico possa incidere sulla capacità di una persona di opporsi e riconoscere una situazione di abuso.

La stessa denunciante ha spiegato di aver trovato il coraggio di raccontare pubblicamente la propria esperienza anche dopo altri casi che negli ultimi anni hanno acceso il confronto nel Paese sul tema della violenza all’interno delle relazioni.

Al di là dell’esito giudiziario, resta il racconto di una donna che in aula ha descritto non solo episodi di violenza, ma un lungo percorso di perdita progressiva della propria libertà.