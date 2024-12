Valentina Nappi: ‘Non sono incinta, giravo un film’, dagli attacchi haters allo scherzo che divide

Ha mostrato un pupazzo ed ha riferito di non essere incinta dopo aver lasciato i fan con il dubbio per diversi giorni. Valentina Nappi aveva condiviso alcuni video in cui si mostrava con il pancione ed alle domande dei fan ha risposto non smentendo la gravidanza e condividendo un altro Reel su Instagram.

Valentina Nappi dopo aver pubblicato alcune immagini con il pancione ha smentito di essere incinta

A qualcuno ha ribattuto di essere all’ottavo mese. In molti avevano manifestato dubbi. Tra questi il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Personalmente trovo davvero pessimo “giocare” con la maternità”. La star dell’hard ha riferito che le foto pubblicate facevano riferimento ad un film che stava girando.

Qualcuno aveva fatto riferimento anche a quanto accaduto di recente con diverse protagoniste del Calippo tour che avevano riferito di essere incinte. A far rumore più che la gravidanza, poi smentita, le pesanti considerazioni fatte da alcuni utenti in riferimento alla maternità rispetto alla attività lavorativa svolta da Valentina Nappi.

La risposta di Valentina Nappi a una fan

Il deputato Borrelli aveva espresso dubbi sui social, lei: ‘Sei davvero capace di giudicare la realtà’

In tanti l’avevano anche difesa parlando di discriminazioni rispetto ai colleghi maschi del mondo dell’adult che hanno avuto figli con chiaro riferimento a Rocco Siffredi. “Sei davvero capace di giudicare la realtà” – ha scritto l’attrice scafatese a corredo del post in cui smentisce di essere in dolce attesa. “Stavo girando solo un film, avete fatto tutto voi”. Non tutti hanno condiviso l’esperimento sociale della star dell’hard ma c’è anche chi l’ha ritenuto un esperimento geniale.