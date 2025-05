Stefano De Martino scherza su Sanremo e Domenica In e candida un duo per la conduzione di Step

Stefano De Martino

Il conduttore rivelazione dell’anno per Tv Talk: ‘Temevo di finire schiacciato da Affari tuoi’

Stefano De Martino è stato tra i grandi protagonisti della puntata conclusiva di Tv Talk, andata in onda il 31 maggio. Un appuntamento speciale, durante il quale il conduttore ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di personaggio rivelazione della stagione televisiva, grazie al successo travolgente di programmi come Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile.

«Ogni parola può solo rovinare questo momento», ha detto con ironia l’ex ballerino, oggi volto di punta della Rai. Ma dietro l’autoironia si nasconde una verità personale: il timore di non essere all’altezza. «L’estate scorsa, quando mi proposero Affari Tuoi, dissi che avevo le idee chiare. In realtà non era vero. Ero spaventato, il rischio di essere schiacciato da un titolo così importante. Poi Amadeus veniva da un successo enorme e da cinque anni trionfali a Sanremo. Io partivo con aspettative basse: forse è per questo che è andata bene».

‘Per Sanremo vorrei aspettare i capelli bianchi, la calvizie per Domenica In

De Martino ha parlato con grande lucidità anche delle critiche ricevute. «Quando fai qualcosa che ha successo, inevitabilmente finisci nel mirino. C’è chi approva, ma anche chi disapprova. Sappiamo tutti leggere, ma andiamo avanti per la nostra strada».

Il conduttore è stato poi stuzzicato sull’ipotesi di un futuro al timone di Sanremo o Domenica In. La risposta? Tutto fuorché scontata: «Per Sanremo vorrei aspettare i capelli bianchi. Per Domenica In, invece, dovrei perderli del tutto. Pensa quante tasse di successione ci sono da pagare», ha scherzato.

Il futuro di “Step” e l’investitura per Priello e Balsamo

Una riflessione importante è arrivata anche su Step – Stasera tutto è possibile, programma amatissimo dal pubblico. De Martino ha lasciato intendere che potrebbe non esserci al timone nella prossima edizione. “Sono sicuro che la Rai lo riproporrà in palinsesto ma non sono sicuro che sarò io alla conduzione. La migrazione da Rai 1 a Rai 2 l’ho vista una cosa un po’ inutile, non vorrei che passasse come una scelta pavida ma c’è una questione di dignità della rete” – ha rimarcato.

“Perché portare via da questa rete una cosa che va così bene. Penso che ci sarà di nuovo e credo su Rai 2 e penso di non rifarlo perché penso di così è difficile ripetersi anche se incontro solo persone che mi dicono perché non lo fanno più e questo mi fa pensare che c’è chi vuole vederlo ancora in quella formula”.

L’ex ballerino ha parlato anche del possibile successore candidando due amati volti dei The Jackal, già protagonisti di altre trasmissioni televisive Rai. “Ho candidato al mio posto Ciro Priello e Fabio Balsamo, hanno una grande capacità di frequentare la comicità e l’intrattenimento”.

L’elogio di Angelo Mellone e il rifiuto di Tv Talk

A chiudere l’intervento, è arrivato l’elogio di Angelo Mellone, Direttore Intrattenimento Day Time Rai: «Stefano ha tutto per essere un grande showman. È stata una scommessa vinta». Una curiosità? In passato, De Martino rifiutò la conduzione proprio di Tv Talk. Ora, premiato nello stesso studio, la vita televisiva gli ha restituito con gli interessi.