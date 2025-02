Yulia Bruschi, l’ex Simone Costa spiazza tutti: ‘Non può tenere il piede in due scarpe’

Yulia Bruschi durante il confronto con l'ex

L’ex concorrente del Grande Fratello Yulia Bruschi si trova al centro di un vero e proprio caso mediatico. Attualmente fidanzata con Giglio, conosciuto all’interno della Casa, la modella è stata avvistata più volte con il suo ex, Simone Costa, con cui ha in corso una delicata vicenda legale.

L’incontro con l’ex: solo per motivi legali?

Dopo che alcune foto l’hanno immortalata a cena con Simone Costa, Yulia ha voluto chiarire la situazione in diretta durante il reality:

“Lo vedo solo in contesti legali e sempre alla presenza del mio avvocato. I nostri legali ci hanno consigliato di mantenere buoni rapporti.”

Una spiegazione che, tuttavia, sembra non convincere del tutto.

Le dichiarazioni di Simone Costa: “Abbiamo dormito insieme”

A gettare benzina sul fuoco è stato proprio Simone Costa durante un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, dove ha raccontato una versione decisamente diversa:

“Siamo andati a cena, a ballare e non solo. Abbiamo anche dormito insieme. Lei non può tenere il piede in due scarpe.”

Un’accusa diretta, che lascia intendere che tra i due ci sia ancora qualcosa di più di un semplice rapporto civile consigliato dagli avvocati.

La rivelazione della giornalista Grazia Sambruna

Ad avvalorare la versione di Simone Costa è intervenuta anche la giornalista Grazia Sambruna nel programma 361 Lounge:

“Una fonte molto affidabile mi ha rivelato che Yulia non solo va in pizzeria con il suo ex, ma che trascorre anche le notti con lui. E non è successo una sola volta: si tratta di un’abitudine che va avanti da un po’.”

Secondo la giornalista, la situazione starebbe sfuggendo di mano, e la modella non starebbe rispettando il legame con Giglio.

Il passato burrascoso con Simone Costa

La relazione tra Yulia e il suo ex Simone non è finita nel migliore dei modi. L’ex fidanzato l’aveva infatti denunciata prima del suo ingresso al Grande Fratello. A parlarne era stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini, che durante una puntata aveva dichiarato:

“Si tratta di una denuncia importante. La lite tra loro sarebbe avvenuta poco prima che Yulia entrasse nella Casa. Lei è stata informata, ma ha scelto di non commentare, per evitare ripercussioni legali.”

Per questo motivo, Yulia aveva mantenuto un profilo basso dopo l’uscita dal reality, limitandosi a qualche saluto per il fidanzato Giglio, ancora concorrente del programma.

Il post di Riccardo Signoretti e la richiesta di un confronto in diretta

Il direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, su Instagram ha pubblicato un post con le dichiarazioni di Simone Costa:

“Uscita dalla Casa due mesi fa, Yulia ha sempre detto di voler aspettare il suo Giglio. Ma un uomo che la conosce bene svela dettagli scomodi. ‘Siamo andati a cena, a ballare e non solo. Abbiamo anche dormito insieme’, confida Simone Costa. Ora lui chiede un confronto in diretta: ‘Lei non può tenere il piede in due scarpe’.”

Yulia rompe il silenzio?

Al momento, Yulia Bruschi non ha commentato direttamente queste voci. Sui suoi profili social, gli ultimi contenuti riguardano una story dedicata a Giglio e un video pubblicato prima della puntata del reality, in cui spiegava:

“Purtroppo stasera non sarò fisicamente presente in studio, ma seguirò tutto da casa con la mia mamma.”

Si tratta di un silenzio strategico o sta semplicemente evitando il confronto? Il pubblico del Grande Fratello attende risposte.