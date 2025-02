Affari tuoi, Gaetano Cervo conquista il pubblico, si emoziona ma alla fine arriva la beffa

Gaetano Cervo

Venerdì 21 febbraio, il pubblico di Affari Tuoi ha assistito a una partita piena di colpi di scena e momenti esilaranti con protagonista Gaetano Cervo, consulente assicurativo di Recale, in provincia di Caserta. Tra siparietti con Stefano De Martino e scelte azzardate, la sua avventura nel game show di Rai 1 si è conclusa con un epilogo amaro: ha vinto solo 75 euro, dopo aver perso l’occasione di portare a casa 30mila euro.

Chi è Gaetano Cervo? Il pacchista più amato dal pubblico

Gaetano si è presentato al pubblico con il suo inconfondibile carisma, raccontando di essere originario di Recale ma con radici anche a Mondragone, terra della madre. Sposato con Anna (detta Lisa) e padre di due figlie (Tate e Ale), è stato uno dei pacchisti più amati di questa edizione. In trasmissione ha parlato anche dell’amore per i suoi due cagnolini. Il pubblico lo ha conosciuto per la sua verve e per le difficoltà nel memorizzare la coreografia di Sesso e Samba, eseguita più volte con Stefano De Martino, che ormai si era rassegnato al suo “talento ballerino”.

“Sempre peggio”, ha scherzato il conduttore, sottolineando la comicità del concorrente.

Una partita sfortunata: dalle speranze al tracollo finale

Accompagnato dalla moglie Lisa, Gaetano ha iniziato il gioco con grande entusiasmo e determinazione. La sua strategia, però, non si è rivelata vincente:

Prima offerta: 24mila euro, rifiutata subito. “Dopo due anni di attesa, non avrebbe senso andarmene così”, ha dichiarato.

24mila euro, rifiutata subito. “Dopo due anni di attesa, non avrebbe senso andarmene così”, ha dichiarato. Seconda offerta: 10mila euro, ancora una volta rifiutata.

10mila euro, ancora una volta rifiutata. Cambio pacco: accetta la proposta del dottore e scopre che il pacco iniziale conteneva proprio i 10mila euro.

accetta la proposta del dottore e scopre che il pacco iniziale conteneva proprio i 10mila euro. Ultima scelta decisiva: rimangono in gioco 75 euro e 30mila euro. L’offerta è di 15mila euro, ma il dottore introduce un’ulteriore opzione: scegliere tra un’offerta o un cambio pacco.

Gaetano pesca la carta del cambio e decide di scambiare il suo pacco, numero 13, dopo che la moglie gli ha ricordato che era il giorno del loro fidanzamento (13 luglio 1988).

Gaetano cambia pacco e viene beffato

La decisione fatale: solo 75 euro vinti

Il cambio con il 20 si è rivelato una scelta terribile (come predetto dalla partner): il pacco originale conteneva 30mila euro, mentre quello ottenuto con il cambio solo 75 euro.

Il pubblico è rimasto diviso tra il divertimento e il dispiacere per Gaetano, che si è congedato con la sua immancabile ironia ma anche faticando a trattenere la commozione fino all’abbraccio con Stefano De Martino. “Un fratello, vado via felice perché ho conosciuto Stefano”.

L’affetto del pubblico e l’addio a Gaetano

I fan di Affari Tuoi non hanno nascosto il loro affetto per il concorrente, rendendolo protagonista di numerosi commenti sui social.

“Gaetano Cervo da Recale, consulente assicurativo SERIO, ci mancherai!”, hanno scritto alcuni utenti, rendendo omaggio al suo spirito allegro e alla sua indimenticabile presenza nel game show.

Nonostante la sconfitta, Gaetano ha regalato una delle puntate più divertenti della stagione, confermandosi uno dei pacchisti più amati dal pubblico di Rai 1.