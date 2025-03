Zeudi Di Palma parla dei suoi guadagni e spiazza tutti al Grande Fratello

Zeudi Di Palma ha rivelato a Chiara il suo guadagno medio

La modella: ‘Costretta a privarmi di moltissime cose’

Nel contesto del Grande Fratello, dove spesso le discussioni si concentrano su dinamiche di gioco o rivalità tra concorrenti, le parole di Zeudi Di Palma hanno portato alla luce una realtà ben diversa. Durante una chiacchierata notturna con Chiara Cainelli, la giovane modella ha rivelato di dover affrontare difficoltà economiche significative, condividendo dettagli che hanno sorpreso non solo i coinquilini della casa, ma anche i suoi fan.

Zeudi ha dichiarato di percepire uno “stipendio medio” mensile di circa 500 euro, una cifra insufficiente per garantirle una stabilità economica. Questo la costringe a rinunce quotidiane, come evitare di concedersi una cena al sushi con gli amici. La confessione è stata accompagnata dalla speranza che, una volta conclusa l’esperienza nel reality, possa ottenere maggiori opportunità lavorative per aiutare sua madre, alla quale è profondamente riconoscente.

La reazione dei fan

La rivelazione di Zeudi ha scatenato reazioni immediate sui social, soprattutto tra i fan stranieri, stupiti dalle sue difficoltà economiche: “Ma davvero vive con soli 500 euro al mese? È peggio del nostro salario minimo!”, ha commentato un’utente. Altri si sono mostrati pronti a sostenerla, proponendo di aumentare il suo seguito sui social per garantirle maggiori guadagni come influencer una volta fuori dal gioco.

In risposta alle curiosità di Chiara Cainelli, Zeudi ha spiegato la natura incostante del suo lavoro come fotomodella: mesi in cui può guadagnare anche 2.000 euro, seguiti da periodi in cui non percepisce nulla. Questa precarietà l’ha spinta a valutare percorsi lavorativi più stabili, considerando l’incertezza del mondo dello spettacolo e l’onere della partita IVA, che spesso si traduce in costi superiori ai guadagni.

Una vetrina temporanea

Nonostante la visibilità offerta dal Grande Fratello, Zeudi è consapevole che la popolarità acquisita potrebbe essere solo temporanea. “Dopo il reality ci sarà forse un momento più stabile, ma quella luce si spegne in fretta,” ha ammesso con realismo, riconoscendo la necessità di un piano alternativo e di un impegno concreto per costruirsi un futuro solido.

Le parole della giovane modella non sono solo una testimonianza personale, ma anche uno spaccato delle difficoltà economiche e lavorative di molti giovani italiani, costretti a confrontarsi con una realtà precaria e spesso distante dalle illusioni della notorietà televisiva.