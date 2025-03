Grande Fratello, Shaila anticipa il vincitore dopo la delusione per la mancata finale: ‘Te lo firmo’

Shaila Gatta e Zeudi Di Palma

titolo di terza finalista del reality. L’ex Miss Italia ha superato al televoto Shaila Gatta, Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, raggiungendo il 49,2% delle preferenze del pubblico.

A contendersi fino all’ultimo il passaggio in finale sono state proprio Zeudi e Shaila, le uniche due concorrenti a lasciare la casa per scoprire in studio l’esito del televoto. L’ex velina, che si è fermata al 22,83%, non ha nascosto la propria delusione per il verdetto, considerandosi meritevole di un posto tra i finalisti.

La reazione di Shaila Gatta: ‘Me lo meritavo, vince Zeudi’

Dopo la puntata, Shaila Gatta ha espresso il suo disappunto parlando con il fidanzato Lorenzo Spolverato. Pur dichiarandosi felice per Zeudi, l’ex velina ha sottolineato di aver affrontato un percorso difficile nella casa, ritenendo di meritare di più:

“Io me lo meritavo, ma spero di arrivarci comunque. Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo anch’io. Quello che ho passato qui dentro non l’ha vissuto nessun altro. Ho dovuto avere le spalle larghe e affrontare tante difficoltà.”

Nonostante l’amarezza, Shaila ha dimostrato lucidità, lanciando un pronostico sulla vincitrice del reality:

“Lore, preparati: vince Zeudi il programma. Qui te lo dico e te lo firmo. Devi fidarti.”

Uno scenario già scritto? Le percentuali parlano chiaro

Il risultato del televoto ha tracciato un quadro netto sulla preferenza del pubblico:

Zeudi Di Palma – 49,2%

– 49,2% Shaila Gatta – 22,83%

– 22,83% Stefania Orlando – 20,11%

– 20,11% MariaVittoria Minghetti – 6,9%

– 6,9% Chiara Cainelli – 0,9%

Numeri che, secondo molti fan, anticipano già il nome della vincitrice del Grande Fratello 2025. A meno di clamorosi colpi di scena nelle ultime settimane, la superiorità di Zeudi Di Palma sembra incontrastabile.

Helena Prestes contro Zeudi: nuove tensioni nella casa

Oltre alla delusione di Shaila, a non prendere bene il risultato del televoto è stata anche Helena Prestes. La modella brasiliana, già in attrito con Zeudi per un gesto fatto con Javier Martinez, ha reagito con fastidio alla sua vittoria, dando il via a nuove tensioni all’interno della casa.

Con il traguardo della finale sempre più vicino, la competizione si fa accesa: Zeudi sarà davvero la favorita indiscussa o ci saranno colpi di scena? Il Grande Fratello è ancora tutto da giocare.