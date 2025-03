Grande Fratello, cosa è successo tra Giglio e Yulia dopo l’eliminazione del parrucchiere

Yulia Bruschi ha fatto una sorpresa a Giglio dopo l'eliminazione al Grande Fratello

La storia d’amore tra Yulia Bruschi e il parrucchiere Luca Giglio, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, continua a tenere banco tra gossip, indiscrezioni e chiarimenti pubblici. La relazione tra i due ex concorrenti è stata messa alla prova da numerose voci e polemiche, culminate con l’eliminazione di Luca Giglioli dalla casa più spiata d’Italia durante la puntata del 24 marzo.

I rumor e la difesa di Yulia

Già due mesi fa, Yulia Bruschi è stata travolta da indiscrezioni che la vedevano protagonista di una serata con un ex tentatore di Temptation Island. La modella toscana ha però subito chiarito che si trattava di un’uscita in compagnia di molti amici, smentendo ogni insinuazione. Dal Grande Fratello, Yulia ha rassicurato il suo compagno:

“Amore, va tutto bene. Stai tranquillo, dicono falsità, ma nulla può scalfire il nostro sentimento. Siamo più forti di questo.”

Tuttavia, le voci non si sono fermate e sono emerse foto della modella insieme al suo ex fidanzato, Simone Costa, con cui è in corso una causa legale. Anche in questo caso, Yulia ha voluto precisare pubblicamente:

“A cena con il mio ex? Lui è una persona alla quale ho voluto bene. Anche su consiglio dei nostri avvocati, è meglio mantenere rapporti civili. Non lo sto frequentando, ci vediamo solo per questioni legali.”

Yulia Bruschi e Giglio dopo l’eliminazione del parrucchiere reggiano

L’assenza di Yulia e il silenzio di Signorini

Durante la puntata del Grande Fratello del 24 marzo, in cui Luca è stato eliminato insieme a Javier Martinez e Shaila Gatta, l’assenza di Yulia Bruschi tra gli ex concorrenti presenti in studio non è passata inosservata. Alfonso Signorini ha spiegato in diretta la ragione del silenzio sulla questione, affermando:

“Vedi che tra di loro manca la tua ragazza e ti chiederai perché. Noi abbiamo deciso di non trattare questo argomento per vincoli legali. Quando uscirai, conoscerai tutto dalla tua fidanzata.”

Queste parole hanno alimentato ulteriormente le speculazioni sul rapporto tra Yulia e Luca, lasciando intendere l’esistenza di questioni delicate e complesse legate alla vita privata della modella.

La sorpresa fuori dal reality di Yulia

Nonostante l’assenza in studio, poche ore dopo l’uscita di Luca Giglio dalla casa, Yulia è stata avvistata fuori dagli studi del Grande Fratello a Roma, pronta ad accoglierlo e riabbracciarlo. Il momento è stato immortalato in una Stories Instagram pubblicata da Federico Chimirri, amico della coppia e ex concorrente del reality.

Le immagini mostrate sui social ritraggono Yulia e Luca sereni e sorridenti, segno che, nonostante i dubbi e le difficoltà, il loro legame appare ancora forte. I due hanno anche condiviso un selfie insieme, confermando indirettamente che il loro rapporto è sopravvissuto alle critiche e alle polemiche delle ultime settimane.

yulia e giglio insieme inizia finalmente il mio post gf (grazie federico)

