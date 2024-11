Adriano, che fine ha fatto l’Imperatore: il video mentre beve birra in una favela fa discutere

Sono comparsi in rete diversi video dell’ex calciatore brasiliano Adriano che beve alcolici in una favela che sono diventati virali sui social network. Immagini che hanno destato preoccupazione tra i tifosi del brasiliano che fino a qualche decennio esaltava gli appassionati del football con le sue giocate.

Adriano, un video che circola sul web ha allarmato i fan dell’imperatore

Nelle immagini, di Marca, si vede Adriano bere birra, trascorrere del tempo con diverse persone in una favela ed a piedi nudi. L’Imperatore, nato a Rio de Janeiro nel 1982 ha avuto un periodo di grande successo in Serie A con la maglia dell’Inter, vincendo quattro campionati italiani, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Con la nazionale brasiliana ha vinto una Copa América (2004) e una Confederations Cup (2005). Il quotidiano online spagnolo riferisce che… “dopo aver appeso le scarpe al chiodo all’età di 34 anni, Adriano inizia una vita in cui immagini come quelle che circolano in rete sono diventati comuni”.

Dal Brasile: ‘É felice di trascorrere del tempo con i suoi amici’, un’amichevole Flamengo-Inter per la partita d’addio

Di contro la ricostruzione di media ha provocato indignazione e rabbia in Brasile con diversi utenti che hanno parlato di contenuti denigratori. “Il ragazzo è felice di vivere la vita con i suoi amici dove è cresciuto. Penso che tu abbia questioni più serie di cui preoccuparti là fuori, non è vero?” Adriano ha chiuso con il calcio giocato nel 2016, ma ha annunciato che a dicembre giocherà la partita d’addio in un’amichevole tra Flamengo e Inter, club con cui ha giocato più volte in carriera, al Maracanã.

Quand tu sais que Adriano a sombré dans la dépression après la mort de son père et s’en est jamais relevé ça déchire le cœur de le voir ainsi. On a pas tous la même force face aux épreuves, soyons humbles. pic.twitter.com/L6tiwOz3Ff — Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) October 31, 2024