Alberto Zaccheroni cade in casa e sbatte violentemente la testa: il 69enne è in rianimazione

Ha sbattuto violentemente il capo nella sua abitazione che si affaccia su Piazza Ubaldo Comandini, a Cesenatico. Alberto Zaccheroni è ricoverato da venerdì 10 febbraio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Alberto Zaccheroni è caduto nel suo appartamento di Cesenatico

Al momento dell’incidente nell’appartamento di via Leonardo Da Vinci c’erano la moglie, Franca, e Lara, la compagna del figlio che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno trovato l’allenatore 69enne privo di sensi nei pressi di una scala interna. Dopo aver prestato le prime cure è stato trasportato in ospedale con un serio trauma cranico.

Successivamente sono stati effettuati ulteriori accertamenti per verificare se fosse stato provocato dalla caduta o da un malore. Gli esami tomografici che sono stati fatti nella serata di venerdì 10 febbraio al trauma center dell’ospedale Bufalini hanno dipinto un quadro serio della situazione. Alberto Zaccheroni è comunque vigile e le prossime ore saranno fondamentali per il tecnico romagnolo che nella stagione 1998/99 ha vinto uno scudetto con il Milan e che non allena dal 2019 con l’ultima esperienza sulla panchina degli Emirati Arabi Uniti.

Zaccheroni ricoverato al Bufalini di Cesena: quadro clinico serio

Ai Mondiali di calcio in Qatar, Zaccheroni era nel gruppo di studio tecnico (Tsg) voluto dalla Fifa al fine di fornire analisi all’avanguardia di tutte le partite. In stretto contatto con gli amici di Cesenatico che che incontra soprattutto al Bagno Marè, lo stabilimento balneare gestito dal figlio Luca. Nel gennaio 2021 era rimasto segnato dalla scomparsa a causa del Covid di William Rossi, soprannominato Blek, che era l’anima dello stabilimento balneare oltre che suo grande amico.