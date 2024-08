Dalle lacrime di 3 anni fa all’apoteosi sulle note di Felicità pochi istanti prima dell’inno di Mameli. Alice Bellandi si prende l’oro in un primo agosto che si conferma una data storica per lo sport italiano. Dal bis d’oro in pochissimi minuti di Tokyo con l’oro di Marcell Jacobs nei 100 metri e quello di Gianmarco Tamberi nell’alto, si è passati a quello di Parigi 2024 con Giovanni De Gennaro nel kayak slalom ed Alice Bellandi nel judo. Ma potrebbe non finire qui.

Fatichi una vita,



getti un'adolescenza per un judogi,



porti allo stremo ogni fibra muscolare e



derubi ogni tuo istinto della propria naturale pulsione,



per poter ascoltare dal vivo



un concerto di un festante Albano. #Paris2024 #Judo pic.twitter.com/m3DIt2PxYD — Leonardo (@Leonardo44447) August 1, 2024

Alice Bellandi trionfa nel judo 78 chili davanti a Giorgia Meloni, Al Bano canta Felicità

Bellandi che trionfa nel judo 78 chili, settore che fino ad oggi era stato molto avaro di soddisfazioni, la presenza e l’abbraccio con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, le note di ‘Felicita” di Albano Carrisi a risuonare all’interno della ‘ Champ-de-Mars Arena’ poco prima dell’inno di Mameli, è un’altra impresa da consegnare alla storia. Artefice di un percorso spettacolare, la lombarda dopo aver sofferto agli ottavi di finale (ha vinto per waza-ari al golden score sulla brasiliana Mayra Aguiar) ha innalzato il suo livello (superata nei quarti l’ucraina Lytvynenko) fino al dominio della finalissima contro l’israeliana Inbar Lanir, in balia della ragazza delle Fiamme Gialle.

Era da Rio 2016 con Fabio Basile che il judo non vinceva l’oro, l’ultima azzurra fu Giulia Quintavalle a Pechino 2008. “Non so neanche se tutto questo sia vero. Troppo grande per essere vero. Tutte le notti l’ho sognato , ci ho lavorato ogni giorno, ci ho pianto una vita intera. Non ci posso neanche credere”, sono state le sue prime parole piene di gioia non riuscendo ancora a realizzare una impresa che viene da lontano. Bambina vivace e sempre in movimento, i genitori per placarne l’impeto la iscrissero a judo e, contemporaneamente, ad altri tre sport.

L’abbraccio alla fidanzata dopo il trionfo: ‘Ci ho lavorato ogni giorno, ci ho pianto una vita intera’

Durante le scuole medie sceglie definitivamente il tatami ea 17 anni decide di compiere il grande passo. Da Brescia si trasferisce a Roma, che gli offre la possibilità di crescere a livello umano e di imparare a cavarsela da sola. Il suo anno magico è il 2018, in cui conquista il titolo europeo e quello mondiale, successi che certificano il passaggio da junior a senior.

Le soddisfazioni più grandi della carriera le ottiene nella nuova categoria fino a 78 kg, dove sale per ben due volte sul podio continentale e altrettante su quello iridato. Ora il grande trionfo, quello atteso da una vita intera. Amante degli animali e appassionata di tatuaggi, la judoka non appena ha vinto è andata ad abbracciare e baciare la sua fidanzata.