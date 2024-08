Angela Carini, premio da 100mila dollari dall’Iba: ‘Non potevo guardare le sue lacrime’, replica Cio

L’International Boxing Association (Iba) ha deciso di assegnare all’azzurra Angela Carini, alla federazione italiana ed all’allenatore un premio in denaro riconosciuto ai pugili che vincono la medaglia d’oro, 100mila dollari. L’azzurra ha abbandonato dopo 46 secondi del primo round il match con l’algerina Imane Khelif ai Giochi di Parigi 2024.

L’Iba ha riconosciuto ad Angela Carini lo stesso premio dei vincitori della medaglia d’oro

Questa la decisione dell’Iba come comunicata dal presidente Umar Kremlev: ”Non potevo guardare le sue lacrime. Non sono indifferente a queste situazioni e posso assicurare che proteggeremo ogni pugile. Non capisco perché si voglia uccidere il pugilato femminile. Solo le atlete idonee dovrebbero gareggiare sul ring, in nome della sicurezza”.

Khelif è uno dei due pugili, insieme a Lin Yu-ting della Cina di Taipei, che sono stati squalificati dai Campionati del mondo dell’anno scorso per non aver soddisfatto i criteri di ammissibilità di genere tuttavia, l’IBA, che ha eseguito i test nel 2023, è stata spogliata del suo ruolo di organo di governo globale per la boxe a giugno dell’anno scorso dal Comitato Olimpico Internazionale, che amministra lo sport a. Parigi e ha difeso i diritti della due atlete a competere.

Kremlev ha anche affermato che l’IBA sosterrà Sitora Turdibekova dell’Uzbekistan, che ha perso contro Lin venerdì Il premio -una novità introdotta a maggio dall’Iba nell’ottica di sostenere gli atleti, gli allenatori e le Federazioni nazionali- ammonta in totale a 100mila dollari: 50mila al campione e/o campionessa (o, come in questo caso d’eccezione, Carini), 25mila alla federazione e altri 25mila all’allenatore.

Il premio sarà suddiviso con Federazione e allenatore, il presidente del Cio: ‘La dice lunga sulla credibilità dell’Iba’

“La decisione della Iba la dice lunga sulla credibilità dei responsabili dell’Iba, basta vederer i loro commenti sul Cio e sulla Francia. Non vogliamo dargli alcuna attenzione” – ha detto il portavoce del CIO Mark Adams durante il briefing stampa quotidiano. “Concludere la controversia dipende da voi media. Abbiamo due atlete che sono nate come donne, sono cresciute come donne, che per molti anni hanno partecipato alle competizioni come donne” – ha aggiunto per poi complimentarsi anche con Angela Carini.

“Vorrei citare la pugile italiana che ha detto che queste controversie l’hanno resa triste e si è detta dispiaciuta per la sua avversaria che è qui per combattere. Si è detta pronta ad abbracciarla: questo è lo spirito olimpico”.