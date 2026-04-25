Ebolitana torna in Serie D, delirio in città: cosa c’è dietro il ritorno dopo 8 anni difficili

Foto di gruppo per l'Ebolitana dopo il pari che vale la serie D

Ebolitana Serie D, cosa significa davvero questo ritorno

L’Ebolitana torna in Serie D al termine di una stagione che va ben oltre il semplice risultato sportivo. Il pareggio per 1-1 sul campo del Castelpoto ha sancito il ritorno della squadra della Piana del Sele in una categoria che mancava da otto anni, ma il significato di questo traguardo è legato soprattutto al percorso che ha riportato il club fin qui.

Al rientro dalla trasferta, ad attendere la squadra c’erano circa duemila tifosi, segnale evidente di un legame mai spezzato nonostante gli anni difficili. Un’accoglienza che racconta più di qualsiasi classifica: l’Ebolitana è rimasta un punto di riferimento per il territorio anche nei momenti più complicati.

La gara decisiva si è sbloccata con il gol di Cavallo, su assist di Cappelli, prima del pareggio del Castelpoto firmato da Befi nella ripresa. Un risultato sufficiente per chiudere il testa a testa con l’Apice e conquistare la promozione al termine di un campionato giocato sempre ai vertici.

Vittoria con dedica speciale

Come è arrivata la promozione dell’Ebolitana Serie D

Il successo dell’Ebolitana Serie D nasce da una stagione costruita con continuità: 74 punti, 21 vittorie, 11 pareggi e appena due sconfitte. Numeri che spiegano la solidità del gruppo guidato da Egidio Pirozzi, capace di mantenere equilibrio e rendimento anche nei momenti più delicati del campionato.

Determinante anche il contributo offensivo, con Giovanni Cappiello autore di 13 gol e il supporto di Rosario De Sio e Hefiane Ayoub, entrambi a quota 7 reti. Un attacco distribuito, che ha reso la squadra imprevedibile e difficile da affrontare.

Alle spalle, il lavoro della società guidata dal presidente Francesco D’Addino e dal direttore sportivo Ramon Taglianetti, che hanno costruito una rosa competitiva e coerente con l’obiettivo promozione.

Da dove arriva questo ritorno: il passaggio più difficile

Per capire davvero il valore dell’Ebolitana Serie D, bisogna tornare al momento più critico della storia recente del club. Dopo la sconfitta nei play out e il fallimento, la squadra fu costretta a ripartire dalla Terza Categoria, perdendo in poco tempo quanto costruito negli anni precedenti.

Un passaggio traumatico per una realtà che nel 2011 aveva raggiunto la storica promozione in C2, vivendo uno dei momenti più alti della propria storia sportiva. Da allora, la risalita è stata lenta, fatta di ricostruzione e identità, fino alla stagione attuale che ha chiuso il cerchio.

Perché questa promozione è diversa dalle altre

Il ritorno in Serie D non è solo una promozione. È il risultato di un percorso che ha rimesso al centro il senso di appartenenza. Lo stadio Dirceu è tornato a essere un fattore, i tifosi hanno riaccompagnato la squadra passo dopo passo e la società ha costruito basi più solide rispetto al passato.

Negli ultimi anni, nel calcio dilettantistico campano, poche squadre hanno mantenuto una continuità così evidente dopo una ripartenza dal basso. Il caso dell’Ebolitana dimostra come il lavoro strutturato, unito al legame con il territorio, possa incidere quanto — se non più — dei singoli risultati.

Ed è proprio questo l’aspetto che rende questa promozione diversa: non è solo un ritorno di categoria, ma la chiusura di un ciclo difficile e l’inizio di una nuova fase costruita su basi più consapevoli.

Pirozzi festeggia la D con lo staff

Ebolitana, da Dirceu all’azionariato popolare: una storia unica nel calcio locale

Nel racconto del ritorno dell’Ebolitana Serie D c’è un elemento che distingue il club da molte altre realtà del panorama dilettantistico: la sua storia. Non solo risultati sportivi, ma un’identità costruita nel tempo, che ha attraversato momenti simbolici e modelli innovativi.

Tra questi, resta centrale il legame con Dirceu, ex campione brasiliano che ha chiuso proprio a Eboli gli ultimi anni della sua carriera, diventando un punto di riferimento per i tifosi e contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza attorno alla squadra. Una presenza che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva della città.

Accanto a questo, l’Ebolitana è stata anche una delle prime società a sperimentare una forma di azionariato popolare, con i tifosi direttamente coinvolti nella gestione del club sotto la guida di Armando Cicalese. Un modello che ha attirato l’attenzione anche a livello nazionale e che ha rappresentato un’esperienza unica nel calcio locale.

Elementi che aiutano a capire perché questo ritorno in Serie D non venga vissuto soltanto come un risultato sportivo, ma come il recupero di una storia e di un’identità che negli anni non sono mai andate perdute.

Mister Pirozzi con il magazziniere Tonino Fiorillo

La grande gioia della squadra