Assistente di linea collassa durante Perù-Canada: come sta Humberto Panjoj, la rabbia di Crepeau (VIDEO)

Attimi di paura durante la partita di Copa America Perù- Canada : a due minuti dalla fine del primo tempo, sul risultato di 0-0 (il match è finito 1 a 0 per i nordamericani), uno dei due guardalinee ha perso i sensi crollando all’interno del campo. La gara è stata sospesa. L’assistente guatemalteco dell’arbitro, Humberto Panjoj, è stato soccorso prima dai giocatori, poi dai medici.

L’assistente Humberto Panjoj si è sentito male per il caldo a fine primo tempo, soccorso dal portiere del Canada

Il portiere canadese Maxime Crepeau è stato il primo a correre dall’arbitro guatemalteco dopo aver visto l’incidente, prima di allertare l’arbitro Mario Escobar per attirare la sua attenzione. Dopo due minuti ha ripreso i sensi ma e’ parso in condizioni preoccupanti. La partita è stata interrotta nel primo tempo, durante il recupero.

Si è alzato brevemente in piedi ed è stato portato fuori dal campo in barella. Stava correndo lungo la linea nella parte non ombreggiata dello stadio. É stato portato via in barella, accompagnato dagli applausi del pubblico. A Kansas City, dove si gioca, ci sono almeno 32 gradi. Panjoj è stato sostituito a bordo campo da Ricardo Fabian Baren Cordova dell’Ecuador.

Crepeau: ‘Ora sta bene ma questa situazione fa affrontata, la salute di chi va in campo viene prima di tutto’

“Ero felice che fosse cosciente” – ha detto Crepeau. “Ho ricevuto la notizia che ora sta bene, grazie a Dio. Ma dobbiamo affrontare questo problema”. Il portiere del Canada ha criticato l’organizzazione per la mancata a metà tempo quando si gioca in condizioni di caldo elevato. “Non mi interessa quello che dice la gente, la salute delle persone in campo – giocatori e arbitri – viene prima di tutto” – ha detto Crepeau.