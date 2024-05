Ayrton Senna, Ecclestone a 30 anni dalla morte: ‘Mi era stato detto che la F1 sarebbe finita’

L’ex capo del circus, Bernie Ecclestone, ha rivelato che gli era stato detto che la Formula 1 sarebbe stata cancellata in seguito alla morte di Ayrton Senna, la stella più luminosa, un gigante dello sport e un’icona nel suo paese natale, il Brasile.

Bernie Ecclestone ricorda la tragica morte di Ayrton Senna a 30 anni dalla scomparsa

Al settimo giro dello sfortunato Gran Premio di San Marino, in un fine settimana che aveva già causato la morte dell’austriaco Roland Ratzenberger, è uscito di strada e ha colpito un muro di cemento. Morendo sul colpo, all’età di 34 anni. Il 1° maggio cade il 30° anniversario della morte di Senna a Imola ed Ecclestone, che ha governato lo sport per quattro decenni, ha dichiarato all’agenzia di stampa PA.

“È stato semplicemente un fine settimana disastroso. Se pensi a tutte le cose che sono successe, con Roland che si è schiantato e non è più sceso da quella macchina, e poi Senna , non penso davvero che sarebbe possibile che accada di nuovo Max (Mosley, allora presidente della Fia) mi disse in seguito che credeva che sarebbe stata la fine della Formula Uno. Io gli ho detto: ‘Penso che tu abbia torto'”.

Ayrton Senna e Michael Schumacher

‘A Imola fu un fine settimana disastroso’

”Speravamo che quanto successo non causasse ciò che Max aveva suggerito, ma è stato semplicemente un disastro. Non è stato un bel fine settimana e mi sembra che siano passati molto più di 30 anni. È stato così sfortunato da morire in quell’incidente”. Mentre era in testa alla corsa, Senna ha perso il controllo della sua Williams alla curva del Tamburello. La sospensione anteriore destra della vettura del tre volte campione del mondo è penetrata nel suo casco.

Tuttavia, la gara è ripresa meno di 40 minuti dopo con la vittoria di Michael Schumacher. “Damon Hill, con l’altra Williams, ha tagliato il traguardo in sesta posizione, due posizioni davanti a Martin Brundle, ora un affermato esperto televisivo, che ha affermato di essere “arrabbiato” per aver “corso oltre una pozza di sangue di Senna per 55 giri”.

Ecclestone, 93 anni, ha continuato: “Avremmo dovuto fermare la corsa? Non la penso così. Non avrebbe aiutato (Senna) in alcun modo. Quando queste cose accadono, accadono tutte così velocemente che non hai davvero molto tempo per pensare. Legalmente si sarebbe dovuto fermarsi il tutto, perché ora sappiamo che è morto sul circuito. Ma alla fine si è trattato di problemi commerciali, di persone che avrebbero voluto rimborsi e tutto questo genere di cose. E l’altro lato della questione non è stato realmente preso in considerazione”.

‘Avremmo dovuto fermare la corsa? Non la penso così’

Miami ospiterà la quinta tappa del Mondiale questo week end, con la F1 che dovrebbe rendere omaggio a Senna al Gp dell’Emilia Romagna a Imola il 19 maggio. “La Formula Uno è diventata più popolare dopo la morte di Ayrton ” – ha aggiunto Ecclestone “Ha ricevuto così tanta pubblicità in tutto il mondo che le persone che non avevano mai guardato la Formula Uno prima hanno iniziato ad interessarsi. Ma spero che non vedremo mai più qualcosa del genere, e penso che oggi, con il modo in cui tutto è migliorato in termini di sicurezza, grazie a Dio, le possibilità che questo accada sono molto minori”.