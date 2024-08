Beach volley, lite furiosa durante la finale di Brasile-Canada a Parigi 2024: parte Imagine di Lennon (VIDEO)

La lite durante la finale Brasile-Canada di beach volley a Parigi 2024 è diventata virale sui social. La sera di venerdì 9 agosto la giocatrice del Brasile Ana Patricia e la canadese Brandie Wilkerson si sono attaccate a rete con le compagne che provavano a stemperare gli animi e l’arbitro che cercava di far riprendere il gioco interrotto dopo il battibecco.

Battibecco tra Ana Patricia e Brandie Wilkerson, il dj fa partire Imagine e torna il sorriso in campo

All’improvviso, il dj del match ha messo su Imagine di John Lennon che subito è stato cantato dall’intera Arena del Trocadero. Subito dopo, prima della ripresa del gioco con servizio per il Brasile, le giocatrici in campo hanno iniziato a sorridere, con Wilkerson che ha iniziato ad applaudire. Pace fatta, gioco ripreso e finale poi vinta dalle brasiliane Patricia/Duda 2-1.

“È stato fantastico quando il dj ha messo Imagine di John Lennon. Tutti hanno riso, tutto è tornato alla normalità e siamo riusciti a vincere”. Ana Patricia ha detto Sportv che si è trattato di un naturale attrito di gioco ed ha minimizzato la discussione con Wilkerson. “A volte succedono cose del genere. Ma ne abbiamo già parlato in campo e fuori, va tutto bene”.

La brasiliana: ‘É stato fantastico, tutti hanno riso’

“Questi ultimi sei mesi sono stati molto difficili per me perché ho un’ernia nella parte bassa della schiena. Non posso allenarmi per più di 40 minuti perché il dolore non mi lascia andare. Ho iniziato a chiedermi molto se ce l’avrei fatta. Quando è finito qui per me è stato un sollievo” – ha poi riferito nel commentare il trionfo olimpico.