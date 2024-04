Berrettini è tornato, dopo due anni trionfa in un torneo Atp a Marrakech

Matteo Berrettini vince il torneo Atp 250 di Marrakech battendo in finale il 31enne spagnolo Roberto Carballes Baena 7-5 6-2 in un’ora e 46 minuti. É l’ottavo torneo vinto in carriera, il quarto sulla terra battuta per il 27enne romano, ex numero 6 del mondo, che è stato fermo sei mesi per una serie di infortuni e sta lentamente ritrovando la forma.

Matteo Berrettini torna alla vittoria superando Roberto Carballes Baena, sarà numero 84 del mondo

Dopo la finale al torneo Challenger di Phoenix e l’eliminazione al primo turno all’Atp 1000 di Miami, l’azzurro torna al successo in un torneo Atp 250 e risale in classifica: al rientro a Phoenix era oltre la 150esima posizione. Ora Berrettini salirà alla posizione numero 84 del mondo. Contro Carballes ha mostrato una buona condizione fisica e, oltre al servizio, ha mostrato grande solidità da fondo campo.

Berrettini torna a gioire in un torneo dell’Atp a distanza di quasi 2 anni dal Queen’s 2022. Chiuso un periodo da incubo per il romano che sembra pronto a recitare una stagione da protagonista sulla terra rossa ma soprattutto sull’erba di Wimbledon dove potrebbe arrivare al top della condizione per ripetere le magie del 2021.