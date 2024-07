Berrettini strepitoso a Gstaad, doma la bestia nera Tsitsipas e vola in finale (VIDEO)

Matteo Berrettini centra la terza finale stagionale e va a caccia del bis dopo il successo a Marrakech e la finale persa a Stoccarda. L’azzurro ha sconfitto nella semifinale dell’Atp 250 di Gstaad la bestia nera Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 1 del torneo, con il punteggio di 7-6 (8-6), 7-5. É la seconda vittoria contro un top 15 sulla terra rossa.

Matteo Berrettini ha sfatato il tabù Tsitsipas a Gstaad: il greco abbattuto con un servizio super

L’azzurro si è confermato implacabile al servizio in un match caratterizzato dal grande equilibrio. Nel primo parziale Berrettini ha avuto percentuali strabordanti al servizio con il 90% di punti vinti con la prima. Il romano ha sfoderato anche una seconda esplosiva concedendo le briciole al greco. Al secondo set point, il primo sul suo servizio, ha chiuso il parziale in 55 minuti.

Il refrain del match non è cambiato di molto nel secondo set nonostante le percentuali di Berrettini al servizio siano leggermente scese.

L’azzurro affronterà in finale la sorpresa Quentin Halys: ‘Con Stefanos una delle migliori finali conquistate’

Sul 6-5 per l’azzurro Tsitsipas ha avuto un passaggio a vuoto che l’azzurro ha immediatamente colto chiudendo la partita sul 7-5 al primo match point. Pugno chiuso e grande gioia dopo l’abbraccio con il greco. Un successo che lo proietta nuovamente in top 60 con la possibilità di salire ulteriormente in classifica. “Questa per me è davvero speciale perché sono stato fuori dal campo per diverso tempo, quindi raggiungerla qui, in un posto importante per me, è speciale ed è una delle migliori finali conquistate in assoluto” – ha detto un raggiante Berrettini dopo il match.

In finale a Gstaad affronterà il francese Quentin Halys, numero 192 Atp, che ha vinto la sfida contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 37 Atp. “Ricordo la partita a Piombino con Halys di tanti anni fa, ricordo bene che non riuscivo a rispondere al suo servizio, spero che domani le cose siano diverse. Sarà una finale durissima ma mi sento pronto” – ha chiosato il romano.