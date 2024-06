Berrettini vince il derby con Musetti e vola per la 3ª volta in finale a Stoccarda: ‘Ancora un passo’

L’erba di Stoccarda è sempre verde per Matteo Berrettini che per la terza volta in carriera conquista la finale del torneo Atp 250 di tennis. Il romano si è aggiudicato il derby azzurro di semifinale contro Lorenzo Musetti battuto 6-4 6-0.

Matteo Berrettini supera in due set Lorenzo Musetti e vola in finale dell’Atp 250 con Draper

In finale Berrettini sfiderà il britannico Jack Draper che ha sconfitto 6-3 6-3 Brandon Nakashima nella prima semifinale. Nella 14esima finale della sua carriera (la sesta sull’erba e la terza a Stoccarda) l’italiano affronterà il britannico Jack Draper. Fin qui ha vinto otto titoli Atp; mentre si è arreso all’ultimo ostacolo in cinque occasioni.

“L’importante è risparmiare energie. Ho giocato parecchio in questa settimana. Non è mai facile giocare contro un amico. C’è stata un po’ di tensione all’inizio, poi ho fatto bene. Terza finale a Stoccarda? Sin dal primo anno, nel 2019, mi sono trovato bene: qui c’è la mia famiglia ‘Boss'” – ha riferito il romano.

‘C’è stata un po’ di tensione all’inizio, non è mai facile giocare con un amico’

“É bellissimo giocare di fronte a questo pubblico. Sono stati due anni duri, dopo tanti infortuni è bello tornare in finale. Abbiamo ancora un passo da fare, vi aspetto domani. Draper? Non l’ho mai affrontato: è un ottimo giocatore, il mio team l’ha studiato bene. Sarà una partita di servizi” – ha detto il romano al termine della semifinale. In caso di vittoria salirà al 55° posto della classifica mondiale (è 65 al mondo dopo la vittoria su Musetti). La diretta tv della finale tra Berrettini e Draper sarà affidata a Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV,