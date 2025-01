Bolelli e Vavassori rimonta… da finale agli Australian Open, la terza sarà quella buona?

Vavassori e Bolelli volano in finale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale del doppio agli Australian Open di tennis. Teste di serie numero 3 del tabellone di Melbourne, gli azzurri hanno battuto in semifinale con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 la coppia formata dallo svedese Andre Goransson e dal nederlandese Sem Verbeek.

Dopo la partenza in salita, la coppia italiana si è ritrovata ed ha conquistato il break ad inizio secondo set non concedendo chance agli avversari per rientrare nel parziale. Identico in buona sostanza l’andamento del terzo set con gli azzurri che hanno capitalizzato al meglio il break conquistato il break nel terzo gioco e l’hanno difeso fino alla fine.

Per Andrea Vavassori e Simone Bolelli è la terza finale negli ultimi 5 tornei del Grande Slam. Gli azzurri proveranno a rompere l’incantesimo dopo aver sfiorato l’impresa lo scorso anno in Australia. Bolelli ha trionfato a Melbourne nel 2015 in coppia con Fabio Fognini. Vavassori ha vinto un titolo nel doppio misto agli Us Open in coppia con Sara Errani.

And they're back in the men's doubles final at the #AusOpen!



Bolelli/Vavassori come back from a set down to defeat Goransson/Verbeek 6-2 3-6 6-4. What a win for the Italian's 🇮🇹#AO2025 pic.twitter.com/62WHOdy4NZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2025