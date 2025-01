Sinner bacia il nastro e vola ai quarti in Australia: ‘Aiutato dalla rottura’, la prima volta di Sonego

Sinner e Sonego

Lottano, soffrono e fanno sognare. Due azzurri volano ai quarti di finale degli Australian Open. Jannik Sinner ha rivissuto i fantasmi di Wimbledon ma poi, con la solita freddezza, è riuscito a superare il momento difficile e strappare il pass per i quarti degli Australian Open, battendo Rune agli ottavi del torneo. Strepitoso Sonego che per la prima volta è tra i migliori 8 in un torneo di uno Slam.

Australian Open, Sinner supera Rune dopo aver avvertito un malore: ‘Ho imparato tanto da Wimbledon’

Jannik più forte dei problemi. Il numero 1 al mondo, che ha dovuto lottare con qualche problema di troppo sul cemento di Melbourne, ha commentato così la sua condizione nella classica conferenza stampa post-match: “Oggi ho cambiato la mia routine” – ha spiegato l’azzurro.

“Sono arrivato per ultimo perché mi aspettavo una partita dura e non ho fatto il riscaldamento. La rottura del nastro mi ha aiutato tanto, per rientrare negli spogliatoi e recuperare energie. Ho imparato tanto da situazioni di difficoltà, come quella vissuta a Wimbledon contro Medvedev”.

Sinner ha poi aggiunto: “Ho pensato che mi era già successo e quindi sono riuscito a gestire il malessere al meglio. Parliamo di dettagli, se Rune avesse trovato il break nel terzo set la partita si sarebbe fatta molto dura. Sicuramente, le difficoltà passate mi hanno aiutato. Ci aspettavamo un match pomeridiano dopo due serali, era una situazione difficile per entrambi”.

Jannik Sinner.



Holger Rune.



Point of the tournament.



Unbelievable stuff pic.twitter.com/HXnVuPwbxh — José Morgado (@josemorgado) January 20, 2025

Sonego doma la sorpresa Tien e vola ai quarti di finale: ‘Un’emozione incredibile’

“Una emozione incredibile”. Quella di Lorenzo Sonego, che ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un torneo Slam battendo negli ottavi agli Australian Open lo statunitense Learner Tien. “È stata una partita difficile- ha detto- e sono felice di avere finalmente centrato questo traguardo. Essere qui è speciale. Questa settimana ho giocato bene e ho provato a godermi ogni momento in campo. Adesso ho voglia di continuare così”. Martedì nei quarti affronterà un altro statunitense, Ben Shelton, testa di serie numero 21, che ha battuto per ritiro al quarto set il francese Gael Monfils. La partita era sul punteggio di 7-6, 6-7, 7-6, 1-0 in favore di Shelton.