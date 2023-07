Rimpasto azzurro: Bollini promosso vice di Mancini, Nunziata ct dell’under 21

L’estate azzurra ha celebrato il trionfo dell’under 19, campione d’Europa, e dell’under 20, vice campione mondiale.

Il trionfo dell’under 19 e il secondo posto dell’under 20 ridisegnano le Nazionali

Ma per il movimento calcistico italiano è arrivata anche una cocente delusione con l’eliminazione ai gironi della Nazionale under 21 di Nicolato che ha anche detto addio alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Il ct comunque non avrebbe proseguito l’avventura con gli azzurrini che da settembre avranno una nuova guida tecnica.

In corsa c’erano Carmine Nunziata, condottiero dell’under 20, e Alberto Bollini, trionfatore con l’under 19. In queste settimane Gravina ha ragionato molto con Mancini e Viscidi, coordinatore delle giovanile, sulla soluzione più adatta partendo dall’assunto che si dovrà lavorare in sinergia con la Nazionale A.

Italia, le indiscrezioni della Gazzetta: arriva Barzagli, Attilio Lombardo nell’entourage dell’under 21

Alla fine, secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, l’entourage azzurro sarà ridisegnato con Nunziata ct dell’under 21 e Bollini nuovo vice di Roberto Mancini con Salsano e Nuciari a completare lo staff.

Attilio Lombardo entrerà a far parte del gruppo dell’under 21. Potrebbe entrare a far parte di Casa Italia Barzagli mentre resta da definire la posizione di Alberico Evani, vice di Mancini fino alla Nations League. Il capo delegazione potrebbe essere Buffon se lascerà il calcio.