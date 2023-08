Bonazzoli firma con il Verona e ritrova il sorriso

Manca l’amico Simone Verdi, di stanza nella città di Giulietta e Romeo fino a pochi mesi fa, per completare il trio salvezza della Salernitana che del 7%. Federico Bonazzoli ha raggiunto Milan Djuric all’Hellas Verona.

Federico Bonazzoli saluta la Salernitana, i dieci gol salvezza, le brioche per festeggiare la salvezza, il mesto epilogo

Le sforbiciate e i 10 gol di quella stagione vissuta sul filo del rasoio sono un ricordo così come le brioche con il gelato del Bar Nettuno donate ai tifosi granata all’indomani della salvezza maturata anche grazie al harakiri del Cagliari.

La riconferma, i sogni di vestire l’azzurro e quel gol alla Samp sembravano far da preludio ad una nuova stagione da protagonista. L’incompiuto sembrava pronto per spiccare il volo ma sul più bello ha iniziato a perdere quota. Nelle gerarchie è finito dietro a Dia e Piatek. Si è intristito e non è riuscito più a riprendersi la scena fino ad essere accantonato del tutto da Paulo Sousa. Prima dell’epilogo della sua avventura in granata ha svolto un ritiro da separato in casa.

Al Verona in prestito con opzione di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni

A Verona proverà a riprendersi la scena nella speranza che possa trovare quella continuità di prestazioni che in carriera ha sempre faticato ad avere. L’attaccante arriva a Verona in prestito con opzione di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Bonazzoli ha firmato un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2024.

Sui social ha postato il primo scatto in maglia gialloblù. Sorridente come nei giorni in cui il pistolero non lasciava scampo alle difese avversarie. Nato il 21 maggio 1997 a Manerbio, ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili dell’Inter nel 2004.