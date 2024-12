Botafogo, storico trionfo in Libertadores in 10 uomini: la favola dell’ex muratore, i video della festa

Il Botafogo vince la Libertadores 2024. Nella finale tutta brasiliana giocata al Monumental di Buenos Aires, la casa del River Plate, il Fogao guidato dal portoghese Artur Jorge ha la meglio sull’Atletico Mineiro per 3-1 dopo aver giocato in dieci per tutta la partita.

Il Botafogo supera l’Atletico Mineiro e vince la prima Copa Libertadores: dopo 29 secondi era in inferiorità numerica

Dopo 29 secondi, infatti, una folle entrata di Gregore che colpisce al volto Fausto Vera viene punita col rosso ma nonostante l’inferiorità numerica Luiz Henrique (35′) e Alex Telles su rigore (44′) permettono al

Botafogo di andare al riposo avanti di due gol. Nella ripresa l’ex Napoli Edu Vargas prova a riaprirla ma a recupero inoltrato arriva il definitivo 3-1 di Junior Santos che scrive una pagina di storia.

Per il Botafogo si tratta del primo successo di sempre (non si era mai spinto oltre le semifinali, l’ultima nel ’73) ed è la seconda squadra a laurearsi campione dopo l’Estudiantes nel 2009 partendo dai preliminari. Ma non solo: la Libertadores alzata al cielo di Buenos Aires vale anche un biglietto per il nuovo Mondiale per Club della prossima estate. Si completa dunque il roster delle 32 squadre – per l’Italia ci saranno Inter e Juventus – che il 5 dicembre a Miami (ore 19 italiane) saranno sorteggiate in otto gruppi da 4.

All’Atletico Mineiro – che nove giorni fa aveva fatto 0-0 nello scontro diretto di Belo Horizonte contro quella che è comunque la capolista del campionato brasiliano – resta invece solo il rammarico per essersi lasciato sfuggire la seconda Libertadores dopo quella vinta nel 2013.

UM GLORIOSO CAMPEÃO! QUANDO TUDO PARECIA QUE NÃO TERIA UM FINAL FELIZ, LUIZ HENRIQUE FOI PARA A REDE E FEZ A FESTA DO FOGÃO!



Confira o gol do Botafogo na voz de Ricardo Melo



Imagens: Reprodução/Globo#botafogo #libertadores pic.twitter.com/TDZpuUjiWE — Transamérica Esportes (@tresportes) November 30, 2024

O GOL DA EMOÇÃO, O GOL DO CHORO, O GOL DA GLÓRIA ETERNA! É TEMPO DE BOTAFOGO, CAMPEÃO DA AMÉRICA! 🔥🔥🔥🔥🏆⚽#FutebolBrasileiro #Botafogo #Libertadores pic.twitter.com/c9RAJzr6NB — Lance! (@lancenet) November 30, 2024

La favola di Junior Santos

Lo storico trionfo del Botafogo porta anche la firma del 30enne Júnior Santos che è arrivato al grande calcio dopo una lunga gavetta e quando quasi non ci sperava più. Ha lavorato a lungo come muratore e come cassiere in un supermercato. Per mangiare ha fatto mille sacrifici e tanti lavori nel suo quartiere prima di spiccare il volo e diventare professionista solo a 22 anni.

Si è cimentato in diversi club senza successo e nei tornei amatoriali lo pagavano fino a 70 dollari. Guadagni che gli hanno permesso di mantenere la famiglia. Ma ‘quando è cresciuto’ (ottimo per il calcio, ovviamente) ha trovato un’opportunità in Osvaldo Cruz, della quarta divisione del Paulista e ha iniziato a scalare.

¿Algo más lindo que ver a tu equipo salir campeón? ¡Imaginate lo que sintió este hincha de #Botafogo al ganar la CONEMBOL #Libertadores por PRIMERA VEZ! pic.twitter.com/70pSP5ODUJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2024