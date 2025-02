Brignone fa doppietta al Sestriere e supera Tomba in gigante: ‘Un sogno’

Federica Brignone fa un passo importante verso la Coppa del Mondo

“É un sogno vincere due volte in Italia nel giro di pochi giorni. Nella seconda manche ho messo in pista il mio sciare. In questo sport non c’è da inventarsi l’acqua calda e se si pretende troppo si va fuori giri”. E’ il commento di Federica Brignone dopo aver centrato il bis al Sestriere vincendo i due slalom giganti di Coppa del mondo. La fuoriclasse italiana ha vinto davanti a Lara Gut, rivale nella corsa alla Coppa del Mondo, e Alice Robinson.

Federica Brignone firma la 34esima vittoria in Coppa del mondo e la 16esima in gigante

L’azzurra con il successo odierno ha superato Alberto Tomba nelle vittorie in gigante, 16 a 15, e a livello personale ha ottenuto il successo numero 34 e il podio numero 79. Federica ha nuovamente alzato l’asticella di sciatrice più ‘anziana’ a vincere in Coppa, 34 anni e 7 mesi e 8 giorni, quasi un anno in più rispetto all’austriaca Elisabeth Goergl con 33 anni e 10 mesi. “Mi sentivo maggiori energie dopo la febbre dei giorni scorsi e sono contentissima – ha aggiunto la sciatrice valdostana portacolori dei Carabinieri -. E’ una stagione incredibile ma ci sono ancora tante tappe.

L’anno scorso il mese di gennaio ha rovinato il mio cammino, ora voglio isolarmi e pensare solo alle mie gare, al mio sciare. Mi spiace aver perso punti in tre giganti, quest’anno, ma sono sempre andata all’attacco e sto mettendo in pista il mio miglior sci”. Commentando i suoi record, Brignone ha detto, “sto vivendo un momento fantastico perché’ mi sento come rilassata, resto concentrata sulle mie cose e questo mi permette di recuperare molto tra una gara e l’altra”.

La tana della tigre Brignone.

Dopo l'impresa dell'oro mondiale arriva questa doppietta a Sestriere a 24h di distanza. Due vittorie in gigante sulle nevi di casa, dando lezioni a tutte.

34 successi in Coppa del Mondo.

79 podi (- 9 da Tomba)

Immensa Fedepic.twitter.com/VJyd4ciM40 — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) February 22, 2025

L’assalto alla Coppa del mondo passa anche da… casa

Parlando dei tifosi, ‘Fede’ ha commentato, “sento tante persone vicine a me, in Italia e all’estero, qui al Sestriere ho sentito il boato lungo tutta la pista dopo che sono uscita dal cancelletto” e, in vista dell’appuntamento a La Thuile in Val d’Aosta (14-15 marzo, una discesa e un superG, nda, ha detto, “cercherò di gestire questa attesa, non ho mai vinto in casa, la pista mi piace molto e proverò a dare il massimo”.

Sofia Goggia ha compiuto una grandissima impresa recuperando ben 13 posizioni dalla prima manche, chiudendo ottima quarta sincero e forte l’abbraccio al traguardo tra le due campionesse azzurre. “Da un lato è bellissimo, dall’altro spiace essere quarta – le parole della bergamasca – Ma il distacco dalle prime era troppo a causa di un errore nella prima manche”.