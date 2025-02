Brignone inarrestabile, rimonta e vittoria al Sestriere: ‘A 10 podi da Tomba? Già gliel’ho detto’

Federica Brignone fa un passo importante verso la Coppa del Mondo

Federica Brignone vince nuovamente il duello con Alice Robinson. Dopo il trionfo ai Mondiali di Saalbach, la valdostana esulta anche nel gigante di Sestriere, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. L’azzurra ribalta l’esito della prima manche, che aveva visto Robinson davanti di 19 centesimi, e conquista la sesta vittoria stagionale (33^ in carriera e 78^ podio) spuntandola sulla neozelandese di quattro decimi netti grazie al miglior tempo della seconda manche. L’azzurra entra nella top 10 femminile per vittorie in Coppa del Mondo

Federica Brignone conquista il 33esimo successo, è nella top 10 per vittorie in Coppa del Mondo

Distacchi abissali con Thea Louise Stjernesund terza a 1″57. Primo podio stagionale, e quarto in carriera, per la norvegese. Bene Zrinka Ljutic. La croata, specialista in slalom, ottiene un bel quarto posto a 1″85 dalla vetta. Sara Hector costante e quinta a 1″97. Buona prova per Sofia Goggia che mantiene il tredicesimo posto della prima manche per ritrovare confidenza tra le porte larghe con 2″85 di svantaggio, mentre Marta Bassino è 18esima (+3″96) con Asja Zenere (4″54) ventritreesima; per entrambe qualche posizione ceduta sul terreno nella seconda discesa.

Raggiante Federica Brignone dopo la nuova impresa in Coppa del Mondo a Sestriere. “Oggi è stata una giornata, un periodo tosto. Ho fatto di tutto per riposare e recuperare al 100%: credo che nella mia vita non mi era mai capitato di stare sei giorni costretta a casa senza fare nulla. É stato complicato, mi sembrava di non guarire mai e ringrazio chi mi ha seguito in questi giorni. Ma ero consapevole di sciare bene e sapevo che concentrando le energie sulle due manche avrei potuto raccogliere un bel risultato. Sono contentissima, è stata una gara particolare: praticamente non ho fatto riscaldamento e prima della prima manche mi sembrava di non avere energie” – ha rimarcato l’azzurra.

‘Temevo di non esserci, la Coppa? Voglio vivere gara per gara ‘

“Dopo la discesa mi sembrava meno peggio di quanto mi aspettassi; forse riattivarmi dopo sei giorni ko mi ha aiutato. Oltretutto oggi è pure il compleanno di mio papà Daniele, ora vedo di fargli gli auguri – ha aggiunto – Robinson sta sciando alla grande, attacca sempre ed è un osso duro. Io ho fatto un po’ fatica a prendere il ritmo nella parte alta della prima manche, poi nella seconda ho voluto attaccare a tutta: ‘come va, va’, mi sono detta” – ha aggiunto Brignone.

Il successo di Sestriere permette di consolidare il primo posto nella classifica generale, considerando l’uscita di Lara Gut. “Voglio vivere gara per gara: ero preoccupata per via della malattia ma volevo esserci, dopo il Mondiale mi sentivo in dovere di fare una bella gara davanti al pubblico italiano – ha concluso – Tomba è a 10 podi? Vabbè, ciao…non lo raggiungerò mai. L’ho già detto ad Alberto”.

UNA DONNA SOLA AL COMANDO ⚡🇮🇹



Con una seconda manche monumentale, nonostante l'influenza, Federica Brignone scalza Alice Robinson e conquista il primo gigante post Mondiali, allungando in maniera decisa in classifica generale 💪🏻#EurosportSCI pic.twitter.com/VWIMRiaxJM — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 21, 2025