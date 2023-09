Calciomercato Napoli, Osimhen: il rinnovo non c’è ancora

Ancora nulla di decisivo sul fronte della trattativa per il rinnovo del contratto di Osimhen. Stando a quanto riportato da Il Mattino, la situazione al momento versa in una fase di stallo. Insomma i numerosi incontri tra il procuratore Roberto Calenda, l’agente dell’attaccante nigeriano e il Napoli, si sono tradotti in un nulla di fatto. In particolare viene evidenziato che Victor Osimhen è partito per la Nigeria senza che siano stati stabiliti degli appuntamenti legati al rinnovo del suo contratto.

Calciomercato Napoli, rinnovo Osimhen in una fase di stallo dopo i numerosi incontro con il procuratore del nigeriano

De Laurentiis in effetti dopo essere riuscito ad allontanare le sirene arabe, sta venendo incontro alle richieste dell’entourage del nigeriano e avrebbe voluto concludere la trattativa già a luglio. Al momento però le bocce sono ferme. Non vi è dubbio che questa vicenda andrebbe risolta il prima possibile ed invece l’incertezza sul futuro del nigeriano che non sa se rimarrà o prenoterà un volo destinazione Parigi o Riad, di certo non giova.

D’altronde la sconfitta con la Lazio alla terza giornata di campionato è figlia anche di Osimhen che ha evidenziato una certa imprecisione e idee poco chiare. Il campionato adesso è fermo per gli impegni delle nazionali. Di questa pausa dovrà fare tesoro Rudi Garcia per meditare su quel che non ha funzionato con la partita con la Lazio e quindi apportare gli opportuni correttivi.

Marco Troisi