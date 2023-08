Serie C, i calendari completi dei tre gironi: si parte il 3 settembre

La Lega Pro ha diffuso i calendari ai tre gironi di Serie C. Si parte il 3 settembre, con la chiusura del torneo regolare in programma per il 28 aprile 2024. Nel girone C è inserita una X in attesa del ripescaggio della Casertana.

Nel girone C la X in attesa del ripescaggio della Casertana, l’ipotesi in caso di ribaltone del Consiglio di Stato

In vista del Consiglio di Stato che sancirà la parole fine alla lunga estate dei ripescaggi e delle riammissioni sono già stati presi in esame i possibili scenari e gli eventuali percorso da seguire. ). Nel caso di un’eventuale decisione del Consiglio di Stato che comporti la necessità della riammissione di due società alla Serie B ed al conseguente ripescaggio di due società in Serie C.

La struttura dei gironi deliberati e dei successivi calendari non cambierà, ma verrà semplicemente inserita la prima società ‘ripescata’ in Serie C come ventesima squadra del Girone C (laddove, attualmente, è indicata nel raggruppamento di girone la squadra X) e la seconda società ‘ripescata’ in Serie C subentrerà nella posizione della seconda società che verrà riammessa in serie B, nel raggruppamento di girone di quest’ultima. Di seguito i calendari dei tre gironi di serie C (clicca qui per la versione in Pdf).