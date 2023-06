Lecco in serie B dopo 50 anni, un trionfo da romanzo manzoniano firmato Foschi: ‘Hanno vinto i più forti’

Lecco e la serie B erano … Promessi Sposi ma Don Rodrigo nelle vesti del Foggia ha tentato di rovinare la festa in quel ramo del Lago di Como dove il sogno è diventato realtà dopo 50 anni. Una sorprendente cavalcata che avrebbe ispirato anche Alessandro Manzoni.

Lecco-Foggia 3-1, Lepore e Lakti rimontano il gol di Bjarkason

I satanelli sembravano favoriti alla vigilia dopo le clamorose rimonte in zona Cesarini, e oltre, delle precedenti gare. Delio Rossi aveva realizzato un piccolo miracolo ma Lepore, che era stato protagonista anche della scalata del Monza di Berlusconi, ha indossato l’abito migliore e dopo la punizione gioiello allo Zaccheria, ha realizzato la doppietta che ha mandato in visibilio Lecco dopo la grande paura dopo tre minuti per il gol del rossonero Bjarkason nella finale play off di serie C. Al gol del 2 a 1 di Lakti i tifosi di casa hanno compreso che il sogno stava diventando realtà.

Commosso mister Foschi: ‘Ci ho sempre creduto’

Commosso Luciano Foschi in panchina dopo il terzo gol che ha suggellato la vittoria dei neroazzurri. Un trionfo firmato patron Di Nunno, tra i presidente più giovani del calcio italiano. “Ci ho sempre creduto, questa squadra è forte. Più forte di quanto possano dire gli altri. Al termine di queste due partite possiamo dire che ha vinto la squadra migliore. I ragazzi sono sempre stati sul pezzo… Non so chi è Davide e chi è Golia, ma noi abbiamo meritato.