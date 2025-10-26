Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Pagelle Salernitana–Casertana 2-1: Golemic gladiatore, Villa ancora decisivo

DiRedazione

Pubblicato: 26 Ott, 2025 - ore: 22:59 #Golemic, #Liguori, #pagelle Salernitana-Casertana, #Salernitana-Casertana
Liguori sblocca il risultatoLiguori sblocca il risultato

La Salernitana supera la Casertana nel derby e torna in testa alla classifica da sola

La Salernitana torna capolista in solitudine staccando il Catania e lo fa al termine di una partita sporca, nervosa, accesa e per questo preziosissima. Il 2-1 sulla Casertana nasce dalla forza d’impatto dei leader del gruppo: Liguori, al primo gol stagionale, e Golemic, monumentale dietro e decisivo anche in area avversaria. Spettacolare la coreografia ispirata al brano di Adriano Celentano Prisencolinensinainciusol e con il logo dei Rolling Stones. “Per denunciare un mondo che parla tanto ma non si capisce più. Tutti parlano, nessuno vuole ascoltare”.

Toscano e Pezzella scintille e Var a chiamata

Gara che si incendia già nel primo tempo: episodio al 18′ quando Pezzella colpisce con un calcio al volto Ferrari in gioco pericoloso. Il centrocampista della Casertana viene ammonito dopo il ricorso al Var a chiamata dei falchetti, che però avevano segnalato inizialmente una presunta manata di Toscano su Tascone. Animi bollenti, ma la Salernitana resta dentro la partita e alza i giri nella ripresa. I gol arrivano con Liguori (15’ st) e poi con il colpo di testa di Golemic (30’ st). Nel finale Bacchetti accorcia, ma la rimonta dei campani ospiti si ferma sul muro granata.

La partita inizia con ritmo e nervi tesi. La Casertana prova a colpire da fuori con Bentivegna e Oukhadda mentre la Salernitana ci mette qualche minuto a carburare. Il primo episodio chiave è al 18′: mischia furibonda, Pezzella colpisce Ferrari in pieno volto con un calcio e viene ammonito. La Casertana chiama il Var a chiamata (introduzione FIGC per questa stagione), ma l’arbitro conferma la sua decisione.

Liguori spezza l’equilibrio dopo un inizio in sofferenza per i granata

Nel secondo tempo la partita cambia. La Casertana parte bene con Donnarumma che si complica la vita ma con l’aiuto di Golemic evita il peggio. Al 15’ Villa pesca Liguori per il vantaggio granata. L’Arechi esplode. Poi è Golemic a firmare il 2-0 di testa al 30’ su corner di Achik. Nel finale Bacchetti la riapre anticipando tutti sul cross di Liotti, ma è troppo tardi.

Salernitana di nuovo prima da sola. Vitale non solo per la classifica, ma per il morale: resistere quando la partita si incattivisce significa avere dentro qualcosa in più. Anche perché qui, da oggi, chi vuole il primo posto deve passare da Salerno. I granata torneranno in campo match domenica 2 novembre al Francioni contro il Latina con calcio d’inizio alle 17:30 (diretta Lira Tv in Campania, canale 18 e Sky e Now Tv).

Ecco le pagelle della Salernitana.

Pagelle Salernitana: si sblocca anche Liguori, Capomaggio incassa il solito cartellino e salta Latino

Donnarumma 5,5
Una partita con più brividi che interventi. Insicuro su un’uscita che per poco non regala il gol a Proia. Mezzo voto in meno per qualche respinta rivedibile.

Matino 6
Ordinario, senza grosse sbavature. Da un suo recupero parte l’azione del vantaggio. Fa il suo portando legna dietro.

Golemic 7,5
Totem. Salva un gol fatto al minuto 8’ con un intervento sulla linea, poi firma il raddoppio che pesa oro e protegge la squadra nei momenti di assedio. Difensore dominante.

Anastasio 6
Attento nelle diagonali, meno brillante in spinta. Gara di ordine e applicazione.

Ubani 5,5
Parte bene, poi si perde tra errori tecnici e poca lucidità. Da lui Raffaele si aspetta più continuità.

Tascone 6,5
Uno di quelli che non molla mai. Recupera palloni e accende il pressing nei momenti difficili.

Capomaggio 6
Ammonito e diffidato, perde la testa un paio di volte, ma resta dentro la gara. Filtro prezioso in mezzo. Salterà la trasferta di Latina.

Villa 6,5
La sua partita è fatta di dettagli che contano: cross, diagonali chiuse e piedi sempre accesi. Suo l’assist perfetto per l’1-0 di Liguori.

Liguori 7
Gol da esterno vero: attacco del secondo palo e rasoiata chirurgica. Primo gol in campionato, una scossa emotiva per lui e per tutta la squadra dopo un primo tempo anonimo.

Ferraris 5,5
Sempre dentro l’azione ma sporco nei tocchi decisivi. Lotta tanto ma manca in precisione. Gira troppo a largo dalla porta avversaria.

Ferrari 5,5
Tiene su la squadra nei momenti di sofferenza, ma spreca una grande occasione nel primo tempo. Sfortunato sull’episodio del calcio al volto di Pezzella.

I SUBENTRATI

Achik 6,5
Porta energia, spinge e crea fastidi a sinistra. Suo l’angolo per il 2-0 granata.

Coppolaro 5,5
Rinforza la catena quando serve difendere il vantaggio. Dorme sul gol di Bacchetti

Frascatore sv
Troppo poco per incidere, ma combatte.

Varone sv
Ammonito, si spende nel finale per respingere l’assalto ospite.

ALLENATORE

Raffaele 6,5
Legge bene la partita: non si lascia trascinare nel caos del primo tempo, cambia al momento giusto e la squadra risponde. Non convincono alcune scelte iniziali. Testa della classifica riconquistata e identità sempre più chiara.

coreografia Salernitana
La coreografia della curva sud della Salernitana
Il calcio in faccia a Capomaggio
Il calcio in faccia a Capomaggio
De Lucia salva
De Lucia salva su Matino
Donnarumma perde il pallone, la difesa granata evita il peggio
Donnarumma perde il pallone, la difesa granata evita il peggio
Il gol del vantaggio di Liguori
Il gol del vantaggio di Liguori
De Lucia respinge di piede su Tascone
De Lucia respinge di piede su Tascone
Golemic firma il 2 a 0
Golemic firma il 2 a 0
Primo gol per Golemic in granata
Primo gol per Golemic in granata
La Casertana accorcia le distanze
La Casertana accorcia le distanze

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

Sinner rimonta, trionfa a Vienna e zittisce le critiche: ora può tornare numero 1, le combinazioni

Ott 26, 2025 Redazione
Sport

Salernitana-Casertana, il derby in diretta in chiaro: dove vederlo

Ott 23, 2025 Redazione
Sport

‘Perché tifare per Sinner’, l’attacco frontale di Bruno Vespa si trasforma in un meme: la gaffe su Alcaraz

Ott 22, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

‘L’ultima chiamata, la bastonata inaspettata’: Diego Abatantuono ricorda Mauro Di Francesco

Sport

Pagelle Salernitana–Casertana 2-1: Golemic gladiatore, Villa ancora decisivo

Gossip e TV

Chi è Laila Hasanovic: Jannik Sinner ufficializza la relazione a Vienna con dedica, il passato con l’ex pilota

Attualità

Fiorenzuola d’Arda: 32enne accoltellato in strada dall’ex della compagna, aggressore trovato carbonizzato

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.