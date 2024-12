Catanzaro-Salernitana 1-0, pagelle e highlights: il piede galeotto di Simy rovina la festa di Hrustic

Più viva di Frosinone ma con poche idee e spuntata. La Salernitana cade contro un Catanzaro tutt’altro che irresistibile al Ceravolo e si prepara a vivere altri giorni di fuoco con Colantuono destinato a dire addio alla panchina (Andreazzoli e Breda tra i nomi circolati in questi giorni senza escludere il ritorno di Martusciello).

Sepe tiene a galla i granata dopo un incoraggiante prima parte di gara

Nuova rivoluzione al Ceravolo con Gentile titolare per Stojanovic, il rientro di Njoh per lo squalificato Ghiglione e soprattutto il ritrovato Reine-Adelaide al fianco di Amatucci a metà campo. Jaroszynski è preferito a Velthuis. Simy torna al centro dell’attacco con Soriano che si accomoda in panchina a vantaggio di Hrustic.

Il Catanzaro parte con il piede sull’acceleratore ma la retroguardia campana tiene. Hrustic prova a impensierire la difesa giallorossa con una conclusione dal limite che Pigliacelli neutralizza senza problemi. Reine-Adelaide, Amatucci e Tongya mettono qualità e quantità al servizio della squadra e per dieci minuti i granata tengono il comando delle operazioni senza però riuscire a concludere verso la porta avversaria. Al 28′ Pittarello entra in area e conclude ma trova la risposta di Sepe.

Al 35′ il duello si ripete con il portiere che respinge ancora la conclusione dell’attaccante calabrese, sulla respinta conclude Compagnon ma il portiere granata è reattivo, poi l’arbitro ferma l’azione per fuorigioco. In off-side anche Gentile che spreca da buona posizione un assist al bacio di Hrustic. Nel finale l’arbitro fischia un rigore per fallo di mano dell’australiano. Decisione annullata dal Var che concede una punizione dal limite al Catanzaro in quanto l’intervento era fuori dall’area di rigore.

Iemmello letale alla prima occasione

Nella ripresa Iemmello non perdona alla prima palla utile. Pontisso lo libera con una bella intuizione ed il centravanti giallorosso non sbaglia davanti a Fiorillo, subentrato ad inizio ripresa per l’infortunato Sepe. Dopo due minuti il Catanzaro va ad un passo dal raddoppio con Pontisso che centra il palo. Girandola di sostituzione con la Salernitana che chiude a trazione anteriore con Torregrossa e Wlodarczyk al fianco di Simy. Al 39′ Pittarello va a segno ma il gol viene annullato per un evidente colpo di braccio e l’attaccante ammonito per comportamento antisportivo (un’esultanza sfrenata nonostante la giocata fosse chiaramente irregolare). Nel recupero succede di tutto con la Salernitana che va vicina al gol con un colpo di testa di Simy toccato da Pigliacelli e poi salvato da Antonini sulla linea di porta.

Antonini slava sulla linea, gol annullato a Hrustic per fallo di Simy: i granata imprecano, Colantuono ai saluti

All’ultima preghiera Hrustic pareggia ma il gol viene annullato per un fallo di Simy. Calciatori granata furiosi, panchina in campo e Caserta nel mirino. Il match termina senza nessuna revisione al Var e con la sconfitta dei granata che si avviano ad un nuovo ribaltone tecnico (discutibili i mancati innesti di Braaf e Kallon). Non è da escludere anche l’avvicendamento nell’area tecnico soprattutto se dovessero maturare nuovi ingressi in società. La Salernitana tornerà in campo domenica 12 gennaio alle 12:30 con il Sassuolo all’Arechi.

Le pagelle: buon rientro per Njoh, Reine Adelaide regge un tempo, male Stojanovic

Sepe 6: vince il doppio duello con Pittarello e si fa trovare sulla conclusione di Compagnon. Fuori ad inizio ripresa per un problema fisica. (1′ st Fiorillo 5,5: non può nulla sul gol di Iemmello, per poco non si fa sorprendere sul suo palo dalla conclusione di Pontisso).

Ruggeri 5,5: rimedia il solito giallo che costringe Colantuono a richiamarlo in panchina dopo un primo tempo in cui discute spesso con il tecnico per la posizione da tenere in campo e per qualche licenza di troppo in fase offensiva. (1′ Stojanovic 5: ha sul piede una buona palla in area di rigore ma la spara alle stelle. Pronti via incassa subito un giallo. Spesso si intestardisce su improduttive giocate personali. Un prima parte di stagione da dimenticare).

Ferrari 5,5: ad inizio gara un malinteso con Njoh fa tremare i granata. Si riprende ma è in costante affanno. Ha sulla testa la palla del pareggio ma alza troppo la mira.

Jaroszynski 5: lotta come un leone ma sul gol di Iemmello sale in ritardo e la frittata è fatta.

Gentile 5,5: non gioca male, ma in occasione del gol si fa trovare impreparato sulla giocata di tacco di Pontisso. Forse avrebbe meritato più spazio.

Amatucci 5,5: avrebbe bisogno di fermarsi, ma Colantuono non ha grandi alternative a metà campo e gioca per causa di forza maggiore. Fin quando tiene la Salernitana resta a galla. (36′ st Wlodarczyk sv: si prende un giallo per proteste nel convulso finale di gioco).

Reine-Adelaide 5,5: nasconde la palla agli avversari e nella prima mezz’ora prova a prendere per mano la Salernitana ma a volte è troppo lezioso. La condizione non è delle migliori e con il trascorrere dei minuti esce dal vivo del gioco. (33′ st Soriano 5: Colantuono spera nel suo estro per raddrizzare la partita ma non lascia traccia nei 18′ minuti in campo).

Njoh 6: buon rientro per il francese che spinge costantemente ma raramente riesce a mettere palloni invitanti a centro area.

Hrustic 6,5: l’ultimo ad arrendersi. Più nel vivo della manovra granata e più incisivo dopo un deludente girone di andata. Va anche a bersaglio e sprigiona la sua gioia con un urlo liberatorio ricacciato in gola dal fischio del direttore di gara che annulla la rete per fallo di Simy).

Tongya 5,5: la partenza è incoraggiante, gioca sulla fascia e si sovrappone spesso a Njoh e prova ad inserirsi negli spazi trovando scarsa collaborazione. Con il trascorrere dei minuti tende ad accentrarsi ed è meno incisivo. (26′ st Torregrossa 5: prova a dialogare con Simy e i compagni ma non ci riesce quasi mai. Nel finale si innervosisce e commette qualche fallo di troppo).

Simy 4,5: non riesce a liberarsi della marcatura di Antonini che lo anticipa sistematicamente. Trova un guizzo a tempo scaduto ma il difensore gli nega la gioia del gol respingendo il pallone sulla linea di porta. Il gol di Hrustic viene annullato per un suo fallo in area.

Catanzaro-Salernitana 1-0, gli highlights

Gli highlights completi di Catanzaro-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Sepe salva su Piattarello al 27′

Sepe ancora decisivo su Pittarello

Il potiere granata salvata di piede

Gentile spreca da buona posizione ma è in fuorigioco

Il tocco di mani di Hrustic è fuori dall’area di rigore

La conclusione vincente di Iemmello

Iemmello sblocca il risultato e fa dieci in campionato

Il palo di Pontisso

Pittarello accompagna il pallone in rete con il braccio, gol annullato

Antonini salva sulla linea sulla conclusione di Simy

Il gol annullato a Hrustic