Salernitana-Brescia 0-0, pagelle e highlights: segnali incoraggianti da Braaf, fantasma Soriano

Un punto contro il modesto Brescia dopo una prova volenterosa ma con pochi guizzi. Troppo pochi per la Salernitana che non sfrutta al meglio il doppio turno casalingo e resta sul fondo della classifica. I campani escono tra i fischi. Colantuono ha provato ad isolare la squadra dopo una vigilia caratterizzata da possibili ingressi societari (Leonardo Maria Del Vecchio e Giovanni Lombardi tra i nomi accostati al club) e dal calciomercato. Le sue scelte non convincono e la sua posizione potrebbe vacillare se non arrivasse uno scatto nei due impegni prima della sosta.

Braaf e Amatucci ci provano

Anche contro le rondinelle i granata si sono presentati in piena emergenza per le ulteriori indisponibilità di Verde, ko in rifinitura, Maggiore e Bronn. Tornano titolari Braaf, Velthuis e Ruggeri. La Salernitana parte timida ed il Brescia sfiora due volte il gol con Borrelli che non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione. I padroni di casa carburano lentamente e si rendono pericolosi al 26′ con Simy che mette in moto Ghiglione che trova la risposta di Lezzerini.

Un pimpante Braaf ci prova cinque minuti dopo con una gran giocata dal limite e una bella conclusione sulla quale il portiere delle rondinelle si fa trovare pronto. Al 37′ ancora sponda di Simy per Amatucci che trova la risposta dell’estremo difensore ospite. Nel finale di tempo il Brescia si fa rivedere dalle parti di Sepe con un insidioso colpo di testa di Dickmann che sorvola di poco la traversa.

Ripresa con poche emozioni, i padroni di casa escono tra i fischi

La ripresa è da sbadigli con la Salernitana che prova a tenere il pallino del gioco ma di fatto crea pochissimo al momento del dunque. Il Brescia ha una sola grande chance al 9′ con Dickmann che trova la respinta di Sepe. Al 14′ Braaf chiama Lezzerini ad un altro intervento importante con una bella conclusione dalla distanza. Hrustic e Kallon provano a vivacizzare la manovra granata. Prima di uscire Simy non riesce a toccare un delizioso cross dell’ex barese mentre l’australiano ci prova con conclusione nel cuore dell’area di rigore ma il portiere del Brescia respinge e blinda il pareggio. La Salernitana tornerà in campo il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, nella delicata trasferta dello Stirpe di Frosinone.

Le pagelle: Tongya fuori posizione, Simy meglio come uomo assist

Sepe 6: il Brescia ha tre buone chance ma centra lo specchio della porta solo con Dickmann nella ripresa. Si fa trovare pronto.

Ruggeri 6: gli avversari sono poca cosa, non sempre pulitissimo. Incassa un giallo per un brutto fallo a metà campo.

Ferrari 6: il Brescia latita in attacco, prova a dare una mano in fase offensiva senza fortuna.

Velthuis 6: dopo le frittate d’inizio stagione disputa una prova diligente con qualche errore in fase d’appoggio.

Ghiglione 5,5: inizio incoraggiante con continue sovrapposizioni e una conclusione pericolosa. Si spegne progressivamente. (38′ st Gentile sv).

Soriano 4,5: sembra un pesce fuori d’acqua. Passeggia in campo nella ripresa senza mai entrare nel vivo del gioco. Colantuono lo tiene incredibilmente in campo per tutta la partita.

Amatucci 6,5: nel primo tempo va su tutti i palloni ed è anche tra i più pericolosi dei granata. Si batte anche in fase di interdizione e nella ripresa paga lo sforzo.

Tongya 5: galleggia a centrocampo in una posizione in cui fatica ad essere incisivo. Non è ancora al meglio e fatica ad essere incisivo. Non lascia il segno. (20′ st Hrustic 6: un po’ meglio rispetto ad altre circostanze con una delle poche conclusioni nello specchio della porta nella ripresa. Ci prova ma non sempre le sue intuizioni sono illuminanti).

Stojanovic 5.5: uno squillo di tromba ad inizio partita, prova ad accompagnare la manovra offensiva con scarsi risultati. Sulla sinistra sembra faticare un po’. (20′ st Jaroszynski 5,5: il Brescia resta guardingo, potrebbe osare di più ma lo fa solo nelle battute finali di gara).

Braaf 6,5: si rivede il giocatore di inizio stagione. Acceso e ispirato, ingaggia un duello con Lezzerini che si fa trovare pronto sulle sue velenose conclusioni. Strappa applausi con alcune eleganti ed efficaci giocate. (26′ st Kallon 6: un gran pallone al centro per Simy e un appoggio su Hrustic in area di rigore. Discreto impatto ma serve più continuità e incisività).

Simy 5,5: nel primo tempo fa un prezioso lavoro di sponda e come uomo assist mettendo Ghiglione ed Amatucci in condizione di battere a rete. Vorrebbe spaccare il mondo e si intestardisce in una giocata personale che fa indispettire il pubblico. Non riesce a toccare di testa un bel cross di Kallon e si dispera. Meravigliato per il cambio. (38′ st Fusco sv)

Salernitana-Brescia 0-0, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Brescia e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Borrelli conclude alto sopra la traversa da buona posizione

La conclusione di Ghiglione termina di poco a lato

Il fallo non fischiato su Amatucci al limite dell’area

Lezzerini devia in angolo la conclusione di Braaf

Lezzerini respinge la conclusione di Amatucci

Il colpo di testa di Dickman sorvola la traversa di poco

Sepe respinge la conclusione di Dickmann

Lezzerini salva ancora su Braaf

Simy non riesce a toccare l’invitante pallone di Kallon