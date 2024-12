Federica Brignone sfata il tabù Semmering: trionfa in gigante e comanda la Coppa del Mondo

L’azzurra Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Semmering in Austria, il terzo della stagione in Coppa del Mondo. Prima dopo la prima manche, Brignone ha dominata anche la seconda e ha chiuso in 2’03”14 davanti alla svedese Sara Hector e alla neozelandese Alice Robinson. Ora Brignone è leader sia della classifica generale che di quella di specialità.

Gigante Semmering: Federica Brignone centra la vittoria numero 29 in Coppa del mondo e la 14esima in gigante

Quello di Semmering è il successo numero 29 in Coppa del mondo (il 14esimo in gigante) per Federica Brignone, che si conferma l’azzurra più vincente di sempre. In 2.03.14 ha vinto a Semmering il terzo slalom gigante della stagione, il primo hurrà sul tracciato austriaco. Federica, al secondo successo stagionale, conquista anche il pettorale rosso della leader di disciplina. Sul podio con lei la svedese campionessa olimpica Sara Hector in 2.03.71 e la neozelandese Alice Robinson in 2.04.04. Grave errore per Lara Gut, secondo dopo la prima manche e nona alla fine della run decisiva.

Hector e Robinson sul podio, Bassino chiude al settimo posto, errore per Lara Gut

Per l ‘Italia in classifica anche la piemontese Marta Bassino, 7/a in 2.04.47. Non si erano invece qualificate nella prima manche Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Roberta Melesi ed Elisa Platino. La sciatrice valdostana di La Salle, portacolori dei Carabinieri, con il successo di oggi e’ anche balzata al comando della classifica generale di Coppa del mondo portandosi a 318 punti. Alle sue spalle due svizzere, Camille Rast con 301 (oggi diciassettesima) e Lara Gut-Behrami (269) Domenica 29 dicembre a Semmering ultima gara del 2024 con uno slalom speciale (10:30 e 13:30).